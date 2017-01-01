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GAÜN Mavera'da DOB rüzgarı esecek



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdür ve Sanat Yönetmeni Metin Turan ve İl Koordinatörü Sanatçı Nazlı Tazebay, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ü makamında ziyaret etti.

Rektör Gür ziyarette, bir süre önce topluluk tarafından Gaziantep'te verilen konser için Turan ve Tazebay'a teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin sıkça yapılması temennisinde bulundu. Rektör Gür, "Çünkü, Gaziantep bunu hak eden, bu tür kültürel etkinliklere büyük ilgi gösteren bir kent. Üniversite olarak biz etkinliklerinizde her türlü desteği vermeye hazırız" dedi. Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürü Metin Turan da, ziyaretlerinin amacının da bu olduğunu belirterek, "Gaziantep'te daha önce iki kişilik bir gösterimimiz oldu. Ancak, 13 Mayıs'ta Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin organizasyonuyla müthiş bir gösteri için Gaziantep'e gelmeyi planlıyoruz. Gösterimimizi, bugüne kadar gördüğümüz salonlar içinde en güzellerinden birisi olduğunu açık yüreklilikle söyleyebileceğim Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gösterimimizi gerçekleştirmeyi arzuluyoruz" dedi. Bu talebi memnuniyetle karşılayan Gür, ilgililere salonun tahsisi konusunda talimat verdi.

Ziyarette, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürü Metin Turan ve İl Koordinatörü Nazlı Tazebay, Rektör Gür'ü bir teşekkür plaketi sundu. Rektör Prof. Dr. Ali Gür'de Metin Turan'a GAÜN işlemeli sedef sandık hediye etti.

(SD-Y)



24.04.2017 15:01:26 TSI

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