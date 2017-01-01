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Başkan Yağcı'dan üniversite yerleşkesinde inceleme



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesinde öğrenciler için inşa edilen Öğrenci Otağındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Üniversite öğrencilerinin birçok alanda ihtiyacını gidereceği mekanlardan olan yeni Öğrenci Otağındaki incelemelerin ardından bir açıklama yapan Başkan Yağcı, "İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın felsefesini doğduğu topraklarda gençlerimizin daha iyi şartlarda yaşamaları için hizmet vermeye devam ediyoruz. Kısa süre içerisinde Öğrenci Otağımızdaki çalışmaları bitirerek öğrencilerimizin kültürel ve sosyal hayatına renk katacak olan Öğrenci Otağını hizmete açmayı planlıyoruz" dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı öğrencilerle sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

(CKT-DA-Y)



24.04.2017 15:02:13 TSI

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