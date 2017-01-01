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Eğitim Bir-Sen 1 no'lu Şube Başkanı Aydın Kalkan:

- "Öğretmen itibarını ve saygınlığını geri istiyor"



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Eğitim Bir Sen Kayseri 1 no'lu Şube Nisan ayı il divan toplantısında konuşan Şube Başkanı Aydın Kalkan, öğretmenlik mesleğinin eski saygınlığına kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Yeşilhisar'da gerçekleştirilen toplantıya, Eğitim Bir Sen Kayseri 1 no'lu Şube Başkanı Aydın Kalkan, yönetim kurulu üyeleri ve ilçe temsilcileri katıldı.

Ev sahibi olan Yeşilhisar İlçe Temsilcisi Özay Besim, ilçelerinde eğitimcileri ağırlamaktan mutlu olduklarını, eğitim-öğretimin sorunlarının yerinde tespit edilmesinin önemli olduğunu belirtti,

Toplantıda konuşan Eğitim Bir Sen Kayseri 1 No'lu Şube Başkanı Aydın Kalkan önceliklerinin eğitimin kalitesini artırmak olduğunu belirtti. Eğitimde kalite için eğitimcilerin ve tüm eğitim çalışanlarının kendini güvende ve rahat hissetmesi gerektiğini söyleyen Aydın Kalkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Milli Eğitim Bakanımızdan, müsteşarımızdan, valilerimizden, eğitim yöneticilerinden öğretmeni destekleyen demeçler ve uygulamalar bekliyoruz. Öğretmenler ve eğitim çalışanları araştırmayı, kendilerini geliştirmeyi ve uzmanlaşmayı istemektedir. 147 öğretmen şikayet hattını, her önüne gelenin şikayet dilekçesi vermesini, her şikayete soruşturma açılmasını kesinlikle istememektedir, bizi rahat bırakın biz işimizi yapalım biz eğitimciyiz kimsenin şamar oğlanı değiliz öğretmene saygı sevgi beklemekteyiz. 2017 Ağustos ayında Toplu sözleşme görüşmelerinde özlük beklentilerimiz ile birlikte itibarımızın ve saygınlığımızın peşinde olacağımızı ifade etmek istiyorum. Yeni dönemde yeni Türkiye'de yeni bir eğitim anlayışı planlamalıyız basit olaylarla meşgul olmalıyız Fatihler yetiştirecek Yavuzlar yetiştirecek Necip Fazıllar yetiştirecek bir eğitim sisteminin hayalini kurmaktayız."

Toplantı fikir alışverişi ile devam etti.

(SK)



24.04.2017 15:02:24 TSI

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