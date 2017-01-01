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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Bakırçay ve Gediz eski günlerine dönecek

24 Nisan 2017 Pazartesi, 15:02
Bakırçay ve Gediz eski günlerine dönecek
Bakırçay ve Gediz eski günlerine dönecek
- Manisa'da 4 tesiste 51 milyon metreküp atıksu arıtılacak

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, yapımı devam eden 4 atıksu arıtma tesisi ile yılda 51 milyon metreküp atıksuyu arıtarak Bakırçay ve Gediz'i eski günlerine kavuşturacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yaptıkları yatırımlarla en çok atıksu arıtma tesisi yapan idare ödülüne layık görüldüklerini ifade ederek çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, daha sağlıklı bir çevre için inşa ettiği 4 atıksu arıtma tesisi ile Manisa'nın kaderini değiştiriyor. Manisa, Turgutlu, Soma ve Gördes'te çalışmaların devam ettiği 4 tesiste çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Bütün Şehir Yasası ile birlikte büyükşehir statüsüne kavuşan Manisa, yapmış olduğu hamlelerle diğer illere fark attı. Faaliyete alınması için artık sona yaklaşılan tesislerde yıllık ortalama 51 milyon metreküp atıksu arıtılarak doğaya salınacak. Avrupa standartlarında inşa edilen tesisler sayesinde Manisa genelinde atıksu kaynaklı çevre kirliliğini ortadan kaldırmak için atılan önemli bir adım daha tamamlanacak.

2016 yılında 22 milyon metreküp atıksu arıtıldı
İlçe belediyelerinden devraldığı 13 atıksu arıtma tesisini bakım-onarım revizyon çalışmalarını gerçekleştirerek faaliyete alan MASKİ Genel Müdürlüğü, tesisleri başarılı bir şekilde işletiyor. Bu tesislerde 2016 yılında 22 milyon metreküp atıksuyu arıtan MASKİ, yeni tesisler ile birlikte 73 milyon metreküpe ulaşarak Gediz ve Bakırçay Nehri'ni koruma altına alacak.

"Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz"
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, sadece Manisa'nın değil tüm Ege Bölgesi'nin kalkınması için uğraş verdiklerini ifade etti. Başkan Ergün, "Manisa'nın büyükşehir belediyesi statüsü almasıyla birlikte büyük yatırımları hızla hayata geçiriyoruz. 17 ilçede yaklaşık 1 milyon 400 bin nüfusa kaliteli hizmet ulaştırmak için tüm ekiplerimizle var gücümüzle çalışıyoruz. Bu hizmetlerden biri de atıksu arıtma tesisleridir. İlçe belediyelerinden devraldığımız 13 atıksu arıtma tesisini tam kapasite çalıştırarak Gediz ve Bakırçay Havzası'nın temizlenmesi yolunda önemli bir adım attık. Bu tesislerimizde yılda 22 milyon metreküp atıksuyun çevreye zarar vermesinin önüne geçtik. İnşa çalışmaları büyük bir hızla süren Manisa, Turgutlu, Soma ve Gördes'teki tesislerimiz ile yılda 51 milyon metreküp atıksuyu daha arıtarak doğaya salacağız. En çok atıksu arıtma tesisi yapan idare konumunda bulunan MASKİ Genel Müdürlüğü olarak 8 atıksu arıtma tesisinin planlamaları da ayrı seviyelerde ilerliyor. Alaşehir merkez ve Kavaklıdere Mahallesi ile Selendi, Sarıgöl, Demirci, Köprübaşı merkez ve Kırkağaç İlyaslar Mahallesi ile Merkez Muradiye Mahallesine atıksu arıtma tesisleri inşa etmek için planlamalarımızı yapıyoruz. Manisa'nın da atıksu kaynaklı çevre kirliliğine son vermek adına yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde yılların kanayan yaralarına bir neşter daha vurmuş olacağız. Toplamda 205 milyon TL'lik bir yatırıma tekabül eden dev hizmetlerimizle geleceğimizi koruma altına alacağız. Bizler gelecek seçimler için gelecek nesiller için bu makamlara talip olduk. Bunun gereklerini de yerine getirmek için büyük bir özveri ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
(SC-Y)

24.04.2017 15:10:49 TSI
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