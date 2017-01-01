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Hakkari'de keklik operasyonu

24 Nisan 2017 Pazartesi, 15:03
Hakkari'de keklik operasyonu
Hakkari'de keklik operasyonu

(Fotoğraflı)

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de kurulan tuzaklar yoluyla yakalanan ve Malatya'ya götürülmek istenilen kekliklere jandarma ekipleri el koydu.
Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Yeniköprü Karakol Komutanlığı tarafından yapılan yol arama kontrol faaliyeti sırasında, tuzak kurularak yakalanan ve Malatya'ya götürülmek istenen 6 keklik ele geçirildi. Keklikleri il dışına çıkartmak isteyen şahıslar gözaltına alınırken, el konulan 6 keklik ise Orman ve Su İşleri Müdürü Necmettin Yılmaz'a teslim edildi.
Orman ve Su İşleri Müdürü Necmettin Yılmaz, son günlerde kurulan tuzaklar sonucu yakalanan kekliklerin il dışına çıkartılmak istendiğini belirterek, "Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Yeni Köprü Jandarma Karakol Komutanlığı noktasında güvenlik güçlerimizin engeline takılıyorlar. Bir süre önce Mardin iline götürülmek istenilen 9 keklik, şimdi ise 6 adet kekliği teslim aldık. Keklikleri yaşam alanlarına tekrar geri bırakıyoruz" dedi.
Kaçak avlanmanın önüne geçmek için ellerinde geleni yaptıklarını belirten Müdür Yılmaz, kaçak hayvan girişine izin vermeyen jandarma ekiplerine ise teşekkür etti.
(FT-MSA-Y)

24.04.2017 15:11:06 TSI
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