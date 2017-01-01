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Üniversiteli öğrenciler Şehit Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Hasan Ay

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde üniversite öğrencileri 15 Temmuz'un kahramanlarından Şehit Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etti.

Reşadiye Belediyesi ve Diyanet-Sen Reşadiye Şubesi Başkanı Mustafa Özay tarafından organize edilen gezide, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Reşadiye Meslek Yüksek Okulu'nda öğrenim gören üniversiteli 45 kız öğrenci, darbe girişimi gecesi şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etti. Öğrenciler, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Beldesi'nde bulunan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in bulunduğu kabristanı ziyaret ederek, 15 Temmuz gecesi bir kahramanlık örneği sergileyen Şehit Ömer Halisdemir'i unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını dile getirdi.

Öğrenciler daha sonra kalp krizi sonucu vefat eden annesi 69 yaşındaki Fadimana Halisdemir kabrini de ziyaret ederek dua etti.



(UY-Y-)



24.04.2017 15:11:59 TSI

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