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Uşak Belediyesi Çocuk Festivali başladı



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Uşak Belediyesi'nin bu yıl hava muhalefeti nedeniyle, geçtiğimiz hafta ertelediği, 2'inci Çocuk Festivali, Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın da katıldığı yürüyüşle başladı.

Uşak Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediği festival, yoğun talep üzerine geleneksel hale getirildi ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu yıl ikinci kez düzenleniyor.

Normal şartlarda geçtiğimiz hafta yapılacak olan ve çocukların merakla beklediği festival, hava muhalefeti nedeniyle 3 gün gecikmeli de olsa başladı. Uşak Belediyesi önünde toplanan çocuklar, Diriliş Ertuğrul'u temsil eden bir gösteri ile festivalin ilk oyununu sergiledi. Aslen Uşaklı olan Diriliş Ertuğrul'un sevilen oyuncusu Mehmet Pala, çocukların bugüne kadar emperyalist devletlerin kendi siyasi ideolojilerini dayatmak için oluşturduğu karakterlerle büyütüldüğünü belirterek, "Artık bunlar yok, bizim kökümüzü yansıtan Ertuğrul'lar, Mete Hanlar ve Fatihler var. Şu anda tamamen Türk yapımı olan ve bizi anlatan karakterlerimiz mevcut. Milli ve manevi değerlere sahip gençlerin yetişiyor olması bizim için gurur verici" dedi.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Caha, çocukların milli ve manevi değerler doğrultusunda yetişmesinin önemine değindi. Türkiye'nin emin adımlarla 2023 hedeflerine doğru ilerlediğini kaydeden Belediye Başkanı Nurullah Cahan, "Türkiye, dünyaya yön veren ve yine barışı ve sevgiyi inşa eden bir olacak. Bunlar, bizim yarınımız olan yavrularımızla sağlanacak. Sevgili sinema sanatçımız Mehmet Pala da bunu çok güzel özetledi. Artık, kendi gücünün farkında olan bir toplum haline geldik" dedi.

(EÖ-MB-Y)



24.04.2017 15:13:11 TSI

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