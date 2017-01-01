YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Potada Ulusal Hakem Eğitim kampı tamamlandı

Potada Ulusal Hakem Eğitim kampı tamamlandı

- Şehitkamil'den basketbol branşına büyük destek



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 5. Geleneksel 23 Nisan Basketbol Kupası, 21 farklı okuldan 350 sporcunun mücadelesine sahne olurken, organizasyonda aynı zamanda TBF Ulusal Hakem Eğitim Kampı gerçekleştirildi.

Basketbol branşında yaptığı başarılı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Şehitkamil Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde organize ettiği 5.geleneksel 23 Nisan Basketbol Kupasında minik dev adamları ve potanın perilerini mutlu ederken bir yandan da Türk Basketbolunda uzun yıllar görev yapacak genç klasman adayı hakemlerin eğitimine katkı sağladı. 21 farklı okul takımından müsabakalara katılan 350 sporcunun mücadelesine sahne olan organizasyonda Türkiye genelinden kampa katılan 36 hakem düdük çaldı. 5 gün boyunca süren kampta eğitim çalışmalarını Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Hakem Eğitim Koordinatörü ve FİBA Hakemi Murat Biricik ile MHK Üyesi ve FİBA Hakem Eğitmeni Rüştü Nuran yürüttü.

Erkekler kategorisinde Özel Kolej Vakfı Orta Okulu, kızlar kategorisinde ise M. Tuncay Aykaç Orta Okulunun şampiyonluğunu ilan ettiği kupanın ödül töreninde, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Cengiz Mete, Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Güven Alkoçak ile çok sayıda okul müdürü ve öğretmen potanın şampiyonlarını yalnız bırakmadı.

"Sporcularımızı ve hakemlerimizi kutluyorum"

5.Geleneksel 23 Nisan Basketbol Kupası ödül töreninde katılımcılara seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, organizasyon süresi boyunca sergilemiş oldukları başarılı performanstan dolayı sporcuların ve müsabakaları yöneten hakemlerin kutlanmayı hak ettiklerini söyledi. Başkan Fadıloğlu, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz 23 Nisan Basketbol Kupasını bu yıl yine yüzlerce minik basketbolcunun katılımıyla 5.kez düzenliyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Müsabakalar dönemi boyunca sergilemiş oldukları performanslarla gerek sporcularımız gerek hakemlerimiz kutlanmayı hak etti. Türkiye Basketbol Federasyonumuz ile yıl içerisinde işbirliği içerisinde önemli projelere imza atıyoruz. Gerek sporcu öğrencilerimizin eğitimi, gerek nitelikli hakem ve uzman antrenörlerin yetiştirilmesi konusunda desteğimiz tam. Organizasyona katılan ve dereceye giren tüm okullarımızın değerli antrenör, sporcularına ve farklı illerden hakem kampına katılan genç hakemlerimize spor hayatları boyunca başarılar diliyorum" dedi.

"Eğitim çalışmaları çok nitelikli bir ortamda gerçekleştirildi"

TBF Ulusal Hakem Eğitim Kampının çok nitelikli bir ortamda gerçekleştirildiğini ifade eden Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Güven Alkoçak, ulusal platformda sporcuların, antrenör ve hakemlerin eğitimine yapmış oldukları büyük katkıdan dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkürler etti. İl Temsilcisi Alkoçak, hakem eğitim kampı sonrasında Gaziantep'te misafir ettikleri eğitmenlerin ve hakemlerin illerine büyük bir mutluluk ve memnuniyetle döndüklerini dile getirdi.

Ödül töreninde kampa katılan hakemler ve organizasyona katılan sporcular Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile hatıra fotoğrafı çekindi.

(SD-Y)



24.04.2017 15:13:38 TSI

NNNN

