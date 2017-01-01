24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Potada Ulusal Hakem Eğitim kampı tamamlandı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 15:05
Potada Ulusal Hakem Eğitim kampı tamamlandı
Potada Ulusal Hakem Eğitim kampı tamamlandı
- Şehitkamil'den basketbol branşına büyük destek

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 5. Geleneksel 23 Nisan Basketbol Kupası, 21 farklı okuldan 350 sporcunun mücadelesine sahne olurken, organizasyonda aynı zamanda TBF Ulusal Hakem Eğitim Kampı gerçekleştirildi.
Basketbol branşında yaptığı başarılı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Şehitkamil Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde organize ettiği 5.geleneksel 23 Nisan Basketbol Kupasında minik dev adamları ve potanın perilerini mutlu ederken bir yandan da Türk Basketbolunda uzun yıllar görev yapacak genç klasman adayı hakemlerin eğitimine katkı sağladı. 21 farklı okul takımından müsabakalara katılan 350 sporcunun mücadelesine sahne olan organizasyonda Türkiye genelinden kampa katılan 36 hakem düdük çaldı. 5 gün boyunca süren kampta eğitim çalışmalarını Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Hakem Eğitim Koordinatörü ve FİBA Hakemi Murat Biricik ile MHK Üyesi ve FİBA Hakem Eğitmeni Rüştü Nuran yürüttü.
Erkekler kategorisinde Özel Kolej Vakfı Orta Okulu, kızlar kategorisinde ise M. Tuncay Aykaç Orta Okulunun şampiyonluğunu ilan ettiği kupanın ödül töreninde, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Cengiz Mete, Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Güven Alkoçak ile çok sayıda okul müdürü ve öğretmen potanın şampiyonlarını yalnız bırakmadı.
"Sporcularımızı ve hakemlerimizi kutluyorum"
5.Geleneksel 23 Nisan Basketbol Kupası ödül töreninde katılımcılara seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, organizasyon süresi boyunca sergilemiş oldukları başarılı performanstan dolayı sporcuların ve müsabakaları yöneten hakemlerin kutlanmayı hak ettiklerini söyledi. Başkan Fadıloğlu, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz 23 Nisan Basketbol Kupasını bu yıl yine yüzlerce minik basketbolcunun katılımıyla 5.kez düzenliyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Müsabakalar dönemi boyunca sergilemiş oldukları performanslarla gerek sporcularımız gerek hakemlerimiz kutlanmayı hak etti. Türkiye Basketbol Federasyonumuz ile yıl içerisinde işbirliği içerisinde önemli projelere imza atıyoruz. Gerek sporcu öğrencilerimizin eğitimi, gerek nitelikli hakem ve uzman antrenörlerin yetiştirilmesi konusunda desteğimiz tam. Organizasyona katılan ve dereceye giren tüm okullarımızın değerli antrenör, sporcularına ve farklı illerden hakem kampına katılan genç hakemlerimize spor hayatları boyunca başarılar diliyorum" dedi.
"Eğitim çalışmaları çok nitelikli bir ortamda gerçekleştirildi"
TBF Ulusal Hakem Eğitim Kampının çok nitelikli bir ortamda gerçekleştirildiğini ifade eden Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Güven Alkoçak, ulusal platformda sporcuların, antrenör ve hakemlerin eğitimine yapmış oldukları büyük katkıdan dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkürler etti. İl Temsilcisi Alkoçak, hakem eğitim kampı sonrasında Gaziantep'te misafir ettikleri eğitmenlerin ve hakemlerin illerine büyük bir mutluluk ve memnuniyetle döndüklerini dile getirdi.
Ödül töreninde kampa katılan hakemler ve organizasyona katılan sporcular Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile hatıra fotoğrafı çekindi.
(SD-Y)

24.04.2017 15:13:38 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Gaziantep'te hırsızlık operasyonu
YEREL

GAZİANTEP'TE HIRSIZLIK OPERASYONU
GAGİAD'dan &quot;Kentsel Güç Küresel Rekabet IV Mezun Olmak Yeterli Mi?&quot; paneli
YEREL

GAGİAD'DAN "KENTSEL GÜÇ KÜRESEL REKABET IV MEZUN OLMAK YETERLİ Mİ?" PANELİ
MHP Oğuzeli İlçe kongresinde Muharrem Özsert yeniden başkan seçildi
YEREL

MHP OĞUZELİ İLÇE KONGRESİNDE MUHARREM ÖZSERT YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ
MHP'de Orhan Yılmaz yeniden güven tazeledi
YEREL

MHP'DE ORHAN YILMAZ YENİDEN GÜVEN TAZELEDİ
Minik öğrenciler 23 Nisan'ı kutladı
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLER 23 NİSAN'I KUTLADI
Çanakkale'de büyük bir destan var
YEREL

ÇANAKKALE'DE BÜYÜK BİR DESTAN VAR
TEOG öncesi öğrencilere uzmanlardan son uyarılar
YEREL

TEOG ÖNCESİ ÖĞRENCİLERE UZMANLARDAN SON UYARILAR
&quot;ROBOGAMES&quot; Robot yarışması
YEREL

"ROBOGAMES" ROBOT YARIŞMASI
Gaziantep derbisini Şehitkamil Belediyespor kazandı
YEREL

GAZİANTEP DERBİSİNİ ŞEHİTKAMİL BELEDİYESPOR KAZANDI
GAÜN Mavera'da DOB rüzgarı esecek
YEREL

GAÜN MAVERA'DA DOB RÜZGARI ESECEK
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne bir günde 90 bin ziyaretçi
YEREL

GAZİANTEP HAYVANAT BAHÇESİ'NE BİR GÜNDE 90 BİN ZİYARETÇİ
Hayvanat bahçesine bir günde 90 bin ziyaretçi
YEREL

HAYVANAT BAHÇESİNE BİR GÜNDE 90 BİN ZİYARETÇİ
Yavuzeli'nde Miraç Kandili ibadetlerle Geçirildi
YEREL

YAVUZELİ'NDE MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERLE GEÇİRİLDİ
&quot;İş Sağlığı Ve Güvenliği Fuarı&quot; 4 Mayıs'ta Başlıyor
YEREL

"İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FUARI" 4 MAYIS'TA BAŞLIYOR
Mümessil Derneğinden Neccar'a plaket
YEREL

MÜMESSİL DERNEĞİNDEN NECCAR'A PLAKET
Çocuklar için de şimdi Gaziantep zamanı
YEREL

ÇOCUKLAR İÇİN DE ŞİMDİ GAZİANTEP ZAMANI
Çocukların, Coşkun Aral ile foto safari keyfi
YEREL

ÇOCUKLARIN, COŞKUN ARAL İLE FOTO SAFARİ KEYFİ
Gaziantepsporlu Rajtoral'ın evinde ölü bulunması
YEREL

GAZİANTEPSPORLU RAJTORAL'IN EVİNDE ÖLÜ BULUNMASI
İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı
YEREL

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FUARI
Sivrisinek ısırığı ile gelen tehlike, Sıtma
YEREL

SİVRİSİNEK ISIRIĞI İLE GELEN TEHLİKE, SITMA
GKV'li Dila Baloğlu satrançta yine şampiyon oldu
YEREL

GKV'Lİ DİLA BALOĞLU SATRANÇTA YİNE ŞAMPİYON OLDU
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Gaziantepsporlu Rajtoral'ın evinde ölü bulunması
YEREL

GAZİANTEPSPORLU RAJTORAL'IN EVİNDE ÖLÜ BULUNMASI
Patrondan traktör satışı
YEREL

PATRONDAN TRAKTÖR SATIŞI
EN ÇOK OKUNANLAR
Mert Alaş'ın olay yaratan Instagram paylaşımları
DÜNYADAN

DOĞUM GÜNÜNÜ BÖYLE KUTLADI!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Yatak odasından çıplak pozunu paylaştı
  • 4 Nusret bakın nereliymiş...