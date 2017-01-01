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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Dezavantajlı 50 çocuk lunaparkta eğlendi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 15:07
Dezavantajlı 50 çocuk lunaparkta eğlendi
Dezavantajlı 50 çocuk lunaparkta eğlendi

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Lunapark etkinliğine katılan dezavantajlı 50 çocuk gönüllerince eğlendi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Çocuk Destek Merkezi'nde eğitim gören çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyor. Etkinliklere, Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı'nda bulunan Medland Lunaparkında start verildi. 8-15 yaş arası 50 çocuk Sümerpark'tan servis araçlarıyla lunaparka getirildi. Eğitmenler eşliğinde gruplara ayrılan çocuklar, Lunaparkta bulunan oyun gruplarında eğlenme şansı buldu. Her çocuk 5 farklı oyun grubundan faydalanırken, Lunapark etkinliği nisan ve mayıs aylarında devam edecek ve toplam 210 çocuk etkinlikten yararlanacak.

Etkinlikler devam edecek
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ileriki tarihlerde çocuklara yönelik kentin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla geziler, stres atmaları için uçurtma şenlikleri ve piknikler de organize edecek. Ayrıca TEOG sınavında başarılı olan öğrenciler, Eğil ilçesine düzenlenecek gezi ile ödüllendirilecek.
(İHA-MP-Y)

24.04.2017 15:16:46 TSI
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