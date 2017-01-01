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KASKİ'de ihaleler devam ediyor



KAYSERİ (İHA) - KASKİ Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen iki ihale, Yönetim Kurulu Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, yönetim kurulu üyeleri, komisyon başkanı ve üyeleri ile katılımcılar huzurunda gerçekleştirilen ihaleler hakkında şunları söyledi:

" 28 kalem dalgıç tip motopomp ve 9 kalem dalgıç tip motor alım işi ihalesine 2 firma katıldı. 1.kısım 28 kalem dalgıç tip motopomp alımı için Üstünel Pompa ve Mak. 350.750,00 lira, Serdal Doğan 549.995,00 lira, 2. Kısım 9 kalem dalgıç tip motor alımı için ise Üstünel Pompa ve Mak. 102.250,00 lira, Serdal Doğan 119.935,00 lira teklif verdi. Bir diğer ihale olan Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerindeki muhtelif mahallelere kanalizasyon şebeke hattı yapım işine ise 4 firma katıldı. Bu firmaların teklifleri ise şöyle; Gelişim İnşaat 1.963.100,00 lira, Korkmazlar İnşaat 2.076.483,00 lira, Motif İnşaat 2.098.362,00 lira Ülker Taah. İnşaat 2.559.990,00 lira."

Batukan; ihale sonuçlarının komisyon üyelerinin yapacağı değerlendirmeden sonra belirleneceğini sözlerine ekledi.

(AÖ-Y)



24.04.2017 15:17:28 TSI

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