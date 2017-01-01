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TÇMB'den Samsun Büyükşehir Belediyesine plaket

24 Nisan 2017 Pazartesi, 15:09
TÇMB'den Samsun Büyükşehir Belediyesine plaket
TÇMB'den Samsun Büyükşehir Belediyesine plaket

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) CEO'su İsmail Bulut, ülkeye örnek olan beton yol uygulamalarını başarıyla hayata geçiren Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Ziyarette Bulut, beton yol imalatlarında büyük başarı elde eden Samsun Büyükşehir Belediyesi adına Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt'a plaket takdim etti.
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Beton Yollar Teknik Şartnamesi" ile Türkiye'de önemi ve kullanımı giderek artan beton yol uygulamalarını başarıyla gerçekleştirerek, ülkedeki ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, belediyelere ve özel idarelere örnek olan Samsun'da konu ile ilgili sempozyum düzenlendi.
TÇMB organizasyonuyla yapılacak olan 'Büyükşehir Belediyeleri İçin Beton Yollar' sempozyumuna Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Şefik Tüzün, Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol Uygulamaları TMÇB Teknik Danışmanı Prof. Dr. Özgür Yaman, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt ile 30 büyükşehir belediyesinden yönetici, akademisyen ve teknik ekipler katılacak.
Türkiye için beton yol uygulamalarının önemi, trafik güvenliğinde beton yol bariyerin önemi, beton yol ve bariyerlerin uygulama problemleri ve çözüm önerilerinin tartışılacağı sempozyumda Samsun, Tekirdağ, Denizli ve Kocaeli'nde yapılan beton yol uygulamaları anlatılacak. 25-26 Nisan tarihleri arasında bir otelde gerçekleşecek sempozyum öncesinde misafirler, Samsun'daki beton yol imalatlarını görüp incelemelerde bulunacak.
Sempozyum için Samsun'a gelen Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) CEO'su İsmail Bulut, TMÇB Teknik Danışmanı Prof. Dr. Özgür Yaman ile akademisyenler, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt'u makamında ziyaret etti. Ziyarette beton yollar konusunda önemli başarılarından dolayı TÇMB CEO'su Bulut, Genel Sekreter Yardımcısı Yurt'a teşekkür plaketi takdim etti.
Samsun'da 17 ilçedeki beton yol uygulamalarına 30 Mart 2014 seçimlerinden sonra başlayan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, 2 yılda 750 kilometre beton yol imalatı gerçekleştirerek, yol sorunun büyük kısmını çözmüştü. Özellikle malzeme, düşük maliyet, bakım avantajları, ulaşım konforu, verimliliği ve uzun ömürlülüğü gibi çok sayıda avantaja sahip beton kaplamalı yollar Avrupa ülkelerinde 100 yıldır kullanılırken, Türkiye'de ile ilk kez uygulayan şehir ise Samsun olmuştu. Samsun Büyükşehir Belediyesinin bu konudaki büyük başarı ve tecrübesi, diğer şehirlere de örnek olmuş, Samsun'u örnek alan belediyeler, ulaşım planlamalarında beton yollara yönelmeye başlamıştı.
(SAM-SLH-Y)

24.04.2017 15:17:53 TSI
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