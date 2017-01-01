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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Gönüllü itfaiyecilerden tatbikat

24 Nisan 2017 Pazartesi, 15:10
Gönüllü itfaiyecilerden tatbikat
Gönüllü itfaiyecilerden tatbikat

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, yangın ve doğal afetlere müdahale amacıyla başlattığı gönüllü itfaiyecilik eğitimine katılan öğrenciler, tatbikat gerçekleştirdi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, yangın ve doğal afetlere müdahale etmek amacıyla başlattığı gönüllü itfaiyecilik eğitimine katılan 25 öğrenci, eğitim gördükleri okulda tatbikat yaptı. Merkez Kayapınar ilçesindeki Şehmus Sultan Tatlıcı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknikeri Bölümü'nde okuyan ve gönüllü itfaiye eğitimi alan 25 öğrenci, okulda "patlama" temalı bir tatbikat gerçekleştirdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin denetiminde yapılan tatbikata, İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

Öğrenciler öğrendiklerini uyguladı
Okulda bir patlamanın canlandırıldığı tatbikatta, öğrencilerin bir kısmı itfaiyeci bir kısmı da sağlık çalışanı olarak görev aldı. Öğrenciler, canlandırılan olayda, "yangın söndürme, içeride mahsur kalanları itfaiye merdivenleri ile kurtarma ve yaralılara acil müdahale" konularında aldıkları eğitimi uygulamalı olarak sergiledi. Öğrencilerin yetersiz kaldığı durumlarda ise Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, müdahalelerde bulundu. Öğrenciler, yazdıkları ve Acil Tıp Teknikeri (ATT) adını verdikleri marşı okuyarak tatbikatı sonlandırdılar.
(İHA-MP-Y)

24.04.2017 15:18:43 TSI
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