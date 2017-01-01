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AK Parti'den ESOB'a teşekkür ziyareti



(Fotoğraflı)



Hayati Kanat

AFYONKARAHİSAR (İHA) - AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, referandum sonrası sivil toplum örgütlerine teşekkür ziyaretlerinde bulundu. Yurdunuseven, beraberindeki teşkilat üyeleri ile Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) başkanı Abdülkadir Konak'ı ziyaret etti.

16 Nisan öncesi 'evet' kararını ilk açıklayan sivil toplum örgütü olan ESOB'u ziyaret eden Başkan Yurdunuseven, "Ocak ayının son günlerinde evet kararını ilk açıklayan ESOB olmuştur. Startı ilk veren Sayın Konak başkanlığındaki birliğimize teşekkür ediyoruz. Bizler de AK Parti olarak ilk teşekkür ziyaretimizi Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne gerçekleştirdik" dedi.

ESOB Başkanı Konak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Önemli olan referandumda başarılı olmaktır. Sonuçtan memnunuz" diye konuştu.

(HK-GC-



24.04.2017 15:18:50 TSI

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