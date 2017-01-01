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Gaziantep derbisini Şehitkamil Belediyespor kazandı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 15:13
Gaziantep derbisini Şehitkamil Belediyespor kazandı
Gaziantep derbisini Şehitkamil Belediyespor kazandı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) ligi Play Out mücadelesinde Şehitkamil Belediyespor, Süper küme şampiyonu Nizipspor'u, 2-0 yenerek BAL'da yoluna devam etti.
TFF Bölgesel Amatör Lig (BAL) ligi Play Out mücadelesinde Şehitkamil Belediyespor, Nizipspor ile Gaziantep Arena Stadyumunda karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Şehitkamil Belediyespor, etkili bir oyunla karşılaşmanın 10'uncu dakikasında Ali Doğan ile 1-0 öne geçmeyi başardı. İlk yarıyı tek farkla önde kapatan yeşil-siyahlı ekip, maçın ikinci yarısına da etkili oyununa devam etti. Maçın 82. dakikasında kontra atağa çıkan yeşil siyahlı ekip, Mustafa Avcı'nın attığı gol ile 2-0 öne geçti. Maçın geri kalan bölümünde gol olmayınca yeşil siyahlı ekip, sahadan iki farklı galibiyetle ayrılarak, gelecek sezonda da yoluna BAL liginde devam edecek.
Maçın Kazananı Gaziantep oldu
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Şehitkamil Belediyespor Kulübü Başkanı Memik Terlemez, "Bugün oyuncularımız çok güzel bir oyun sahaya sergilediler. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu bir spordur. Nizipspor'da bizim ilimizin bir takımı. Neticede kazanan bir taraf olacaktı. Bunu da Şehitkamil Belediyespor başardı. Maçın kazananı Gaziantep ve Türk sporu oldu. Şehitkamil Belediye sporumuzdan katkılarını hiçbir zaman eksik etmeyen Belediye Başkanımız sayın Rıdvan Fadıloğlu'na takımım ve yönetimim adına sonsuz teşekkür ediyorum. Her iki takımada bundan sonraki dönemlerinde başarılar diliyorum" dedi.
(SD-Y)

24.04.2017 15:21:44 TSI
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