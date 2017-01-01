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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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"Modern Arıcılık Teknikleri ve Arıcılıkta Başarı Yolları" konferansı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 15:14
"Modern Arıcılık Teknikleri ve Arıcılıkta Başarı Yolları" konferansı
"Modern Arıcılık Teknikleri ve Arıcılıkta Başarı Yolları" konferansı

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Modern Arıcılık Teknikleri Ve Arıcılıkta Başarı Yolları" konulu konferans düzenlendi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından, Malkara Kültür Sarayı'nda Arıcılığı Geliştirme ve Polinasyon Projesi kapsamında Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu'nun sunumuyla "Modern Arıcılık Teknikleri ve Arıcılıkta Başarı Yolları" konulu konferansın üçüncü oturumu düzenlendi. Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu, arıcılık ile uğraşan vatandaşlara "Modern Arıcılık Teknikleri ve Arıcılıkta Başarı Yolları" konusu kapsamında bilgilendirmelerde bulundu.
"Modern Arıcılık Teknikleri ve Arıcılıkta Başarı Yolları" konulu konferansın üçüncü oturumu ise, arı yetiştiricilerinin katılımıyla uygulamalı olarak gerçekleştirildi.
(HLD-MEF-Y)

24.04.2017 15:23:24 TSI
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