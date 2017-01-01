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Başkale'de fidan dikimi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 15:15
Başkale'de fidan dikimi
Başkale'de fidan dikimi

(Fotoğraflı)

Engin Ertürk
VAN (İHA) - Van'ın Başkale ilçesinde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında fidan dikimi yapıldı.
Sabah saatlerinde Başkale Yatılı Bölge Okulunda gerçekleşen kutlama programına İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tefik Abaşlıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Himmet Polat, Milli Eğitim Müdürü İsmet Samsa da katıldı. Şiir dinletisi ve dans gösteriminin ardından, davetliler tarafından fidan dikimi yapıldı. Burada konuşan Öztürk, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemi çerçevesinde belediye olarak çocuklarımız için yapacağımız park alanına fidan diktik" dedi.
(EE-MSA-Y)

24.04.2017 15:24:12 TSI
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