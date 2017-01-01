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Bilecik Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı

- 51 oyun 42'sini alan Yıldırım, Encümen üyeliğine tekrar seçildi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı. AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Serkan Yıldırım, yapılan seçimlerde 51 oyun 42'sini alan tekrar üyeliğe seçildi.

Toplantı, İl Özel İdaresi'nde Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen başkanlığında, Selbükü köyü muhtarı Mehmet Demir hariç 46 muhtar ve 4 Bilecik İl Genel Meclis üyelerinin katılımı ile yapıldı. 6 Gündem maddesinin oluşturduğu toplantı 1'inci gündem maddesi olan Birlik Plan Bütçe Komisyonu'na 3 adat üye seçimi oldu. Abadiye Köy Muhtarı Selahattin Cihangir, Selöz Muhtarı Yaşar Yeğen ve Yeniköy Muhtarı Eşref Yılmaz bir yıllığına üye olarak seçildiler. İhale Komisyonu yedek üyeliğine ise; Başköy Muhtarı İsmail Yeşil seçildi. Bu seçimler sonrası 1 yıl süreyle görev yapmak üzere 2 Birlik Encümeni seçimi oldu. Birlik Encümen seçimlerine AK Parti İl Genel Meclis üyeleri Serkan Yıldırım, Hasan Hüseyin Çelik ve CHP'den Hikmet Turan katıldı. 2016 yılında yapılan Birlik Encümen seçilen MHP İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Yılmaz bu yıl aday olmadı. Yapılan seçimlerde AK Partili Serkan Yıldırım 42, AK Partili Hasan Hüseyin Çelik 30, CHP'li Hikmet Turan ise; 17 oy aldı. Bu sonuçlarla yeni Birlik Encümenleri Serkan Yıldırım ve Hasan Hüseyin Çelik oldu.

4 muhtar aday oldu

Muhtarlar arasından seçilecek olan 2 Encümen üye seçimine ise 4 muhtar aday oldu. Yapılan oylamada Okluca Köyü Muhtarı Hüseyin Demiröz 37, Gülümbe Muhtarı Ali Osman Kaya 29 oy alarak birlik üyeliklerine seçildi, Diğer adaylardan Künceyiz Köyü Muhtarı Ertekin Afacan 17, Çukurören Muhtarı Ahmet Sevinen 15 oy alarak saf dışı kaldılar.

Yapılan seçimlerin ardından 2016 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi ve 2016 yılı birlik kesin hesabının görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.

(CKT-MET-Y)



24.04.2017 15:29:55 TSI

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