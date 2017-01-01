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Başkan Tok'tan minik Mümin'i sevindiren hediye

24 Nisan 2017 Pazartesi, 15:22
Başkan Tok'tan minik Mümin'i sevindiren hediye
Başkan Tok'tan minik Mümin'i sevindiren hediye
- Doğuştan görme engelli Mümin Şahin'in okuma azmi şaşırtıyor

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Okuma azmi ile dikkat çeken doğuştan görme engelli Mümin Şahin, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un kendisine hediye ettiği dijital büyüteç ile artık daha rahat okuyacak.
Kılıçarslan Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi görme engelli Mümin Şahin'in okuma azmi, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok tarafından fark edilince minik Mümin'in eğitim hayatı değişti. Doğuştan görme engelli olan iki kardeşten büyüğü olan 11 yaşındaki Mümin Şahin, kısa hayatına yaklaşık 25 ameliyat sığdırdı. Geçirdiği ameliyatlardan sonra yaklaşık yüzde 7 görme yeteneği kazanarak eğitim hayatına başlayan minik Mümin, her türlü engele rağmen okuma azmiyle arkadaşlarına da örnek oldu. Engeli nedeniyle hayata küsmeyip eğitimini tamamlamak için azimle mücadelesine devam eden Mümin Şahin, çevresinden de takdir görüyor.
5. sınıf öğrencisi olan Mümin Şahin'in görme engeline rağmen okuma azmi öncelikle fen bilgisi öğretmeni Funda Yılmaz Akman tarafından fark edildi. Ders kitaplarını okuyabilmek için sıradan bir büyüteç kullanan minik Mümin'in durumunu 20 ayrı kuruma bildiren Funda öğretmen beklediği cevabı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'tan aldı.

"Çocukların mutluluğu her şeye değer"
Görme engelli Mümin Şahin'in hikayesini ve okuma azmini öğrendiğinde duygusal anlar yaşadığını ifade eden İlkadım Belediyesi Başkanı Erdoğan Tok, "Çocukların mutluluğu her şeye değer. Çocuklar bizim umutlarımızdır. Onların umutlarını yaşatmak adına verilen ufak bir hediye, geleceğe daha umutla bakmalarını sağlayacaktır. Ben görme engelli Mümin Şahin'in okuma azmini fark edince, yeteneğinin takdir edilmesi, desteklenmesi gerektiğini düşündüm. Yaşı küçük azmi büyük olan Mümin Şahin engellerin azimle aşılacağını bizlere gösterdi" dedi.
Mümin Şahin'i hediyesini veren Başkan Tok, sadece eğitim hayatını değil tüm yaşamını kolaylaştıracak olan dijital büyüteç cihazın nasıl kullanılacağı hakkında da bilgi verdi. Aldığı hediyeden dolayı büyük mutluluk yaşadığını söyleyen Mümin Şahin, Başkan Tok'a sarılarak teşekkür etti.
(SAM-SLH-Y)

24.04.2017 15:30:47 TSI
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