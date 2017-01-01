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Edirne'de Aşı Haftası etkinlikleri



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Türkiye'de 2005 yılından bu yana kutlanmaya devam eden 24-30 Nisan Dünya Aşı Haftası'nın startı Edirne Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Yaşam Merkezinde verildi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından aşılanmanın desteklenmesini savunmak amacıyla başlatılan, Türkiye'de de 2005 yılından bu yana kutlanan Aşı Haftası, Sağlıklı Yaşam Merkezinde düzenlenen bir programla start aldı. Vali Yardımcısı Şenol Levent Elmacıoğlu'nun da katıldığı programda ilk olarak şubat ayında hizmete giren Sağlıklı Yaşam Merkezi gezilirken, sonrasında Aşı Haftası ile ilgili bilgi verildi.

Edirne Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Dr. Onur Çakar, Aşı Haftası kapsamında en çok üzerinde durdukları şeyin aşının önemi olduğunu belirtti. Aşıyla beraber önlenebilen hastalıkların azalmasını sağlamaya hatta yok etmeye çalıştıklarının altını çizen Çakar, "Bu çerçevede bizim ekiplerimiz, aile hekimlerimiz sahada aşılanmamış çocuk arayacaklar, eksik aşıları olan çocukları tespit edecekler ve bunları olabildiğince aşılamaya çalışacaklar. Bizim buradan istediğimiz aileler lütfen çocuklarının aşılarını yaptırsınlar. Bu kendi çocuğunuzun sağlığı ve beraberinde toplumun sağlıyla ilgili. Yapılmayan her aşı, aşılanmamış her çocuk toplum sağlığına bir risk teşkil etmekte. O nedenle herkes çocuğunu aşılatsın ve kendileri de aşılansın" diye konuştu.

Aşı konusunda özellikle belli risk gruplarının olduğuna da dikkat çeken Çakar, "Bunların da aşılanması gerektiğini unutmamak lazım. Belli ülkelere seyahatte, seyahat sağlığı açısından kişilerin aşılanması gerekiyor. Tüm bu aşılama faaliyetleri için aile hekimlerine ve ilgili sağlık kurumlarına müracaat yeterlidir. Çocuklara sağlanan 13 tane aşı da dahil olmak üzere bakanlığımızca sağlanan tüm aşılama hizmetleri ücretsiz sağlanmakta. Sadece sağlık kurumuna, aile hekimine başvurmanız yeterlidir. Tüm halkımızdan ricam; çocuklarınızı aşılatın, kendiniz aşılanın" ifadelerini kullandı.

Edirne Vali Yardımcısı Şenol Levent Elmacıoğlu da devlet içinde esas olanın vatandaşın güvenliğini sağlamak olduğuna vurgu yaparak, "Önemli olan önleyici olmak. Sağlıkta bu kapsama giriyor biliyorsunuz. Amaç hastalanmadan önce hastalığı önlemek. Bunun da yolu aşılardan ve diğer önleyici sağlık faaliyetlerinden geçiyor. Bu hem insanlarımızın daha kaliteli bir yaşam seviyesine ulaşmasında hem de devlet bütçemizde giderlerin azalmasını sağlayacaktır. Sonuçta ileride tedaviye harcayacağınız bir çok kaynağın cebinizde kalmasını sağlıyor. Gittikçe önem verilen konu önleyici sağlık hizmetleri" dedi.

(KU-SÜ-Y)



24.04.2017 15:31:00 TSI

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