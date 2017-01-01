24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Edirne'de Aşı Haftası etkinlikleri

24 Nisan 2017 Pazartesi, 15:22
Edirne'de Aşı Haftası etkinlikleri
Edirne'de Aşı Haftası etkinlikleri

(Fotoğraflı)

Koray Ustabaşı
EDİRNE (İHA) - Türkiye'de 2005 yılından bu yana kutlanmaya devam eden 24-30 Nisan Dünya Aşı Haftası'nın startı Edirne Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Yaşam Merkezinde verildi.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından aşılanmanın desteklenmesini savunmak amacıyla başlatılan, Türkiye'de de 2005 yılından bu yana kutlanan Aşı Haftası, Sağlıklı Yaşam Merkezinde düzenlenen bir programla start aldı. Vali Yardımcısı Şenol Levent Elmacıoğlu'nun da katıldığı programda ilk olarak şubat ayında hizmete giren Sağlıklı Yaşam Merkezi gezilirken, sonrasında Aşı Haftası ile ilgili bilgi verildi.
Edirne Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Dr. Onur Çakar, Aşı Haftası kapsamında en çok üzerinde durdukları şeyin aşının önemi olduğunu belirtti. Aşıyla beraber önlenebilen hastalıkların azalmasını sağlamaya hatta yok etmeye çalıştıklarının altını çizen Çakar, "Bu çerçevede bizim ekiplerimiz, aile hekimlerimiz sahada aşılanmamış çocuk arayacaklar, eksik aşıları olan çocukları tespit edecekler ve bunları olabildiğince aşılamaya çalışacaklar. Bizim buradan istediğimiz aileler lütfen çocuklarının aşılarını yaptırsınlar. Bu kendi çocuğunuzun sağlığı ve beraberinde toplumun sağlıyla ilgili. Yapılmayan her aşı, aşılanmamış her çocuk toplum sağlığına bir risk teşkil etmekte. O nedenle herkes çocuğunu aşılatsın ve kendileri de aşılansın" diye konuştu.
Aşı konusunda özellikle belli risk gruplarının olduğuna da dikkat çeken Çakar, "Bunların da aşılanması gerektiğini unutmamak lazım. Belli ülkelere seyahatte, seyahat sağlığı açısından kişilerin aşılanması gerekiyor. Tüm bu aşılama faaliyetleri için aile hekimlerine ve ilgili sağlık kurumlarına müracaat yeterlidir. Çocuklara sağlanan 13 tane aşı da dahil olmak üzere bakanlığımızca sağlanan tüm aşılama hizmetleri ücretsiz sağlanmakta. Sadece sağlık kurumuna, aile hekimine başvurmanız yeterlidir. Tüm halkımızdan ricam; çocuklarınızı aşılatın, kendiniz aşılanın" ifadelerini kullandı.
Edirne Vali Yardımcısı Şenol Levent Elmacıoğlu da devlet içinde esas olanın vatandaşın güvenliğini sağlamak olduğuna vurgu yaparak, "Önemli olan önleyici olmak. Sağlıkta bu kapsama giriyor biliyorsunuz. Amaç hastalanmadan önce hastalığı önlemek. Bunun da yolu aşılardan ve diğer önleyici sağlık faaliyetlerinden geçiyor. Bu hem insanlarımızın daha kaliteli bir yaşam seviyesine ulaşmasında hem de devlet bütçemizde giderlerin azalmasını sağlayacaktır. Sonuçta ileride tedaviye harcayacağınız bir çok kaynağın cebinizde kalmasını sağlıyor. Gittikçe önem verilen konu önleyici sağlık hizmetleri" dedi.
(KU-SÜ-Y)

24.04.2017 15:31:00 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Sarı Basın Kartı Komisyonu 9 Mayıs'ta toplanıyor
YEREL

SARI BASIN KARTI KOMİSYONU 9 MAYIS'TA TOPLANIYOR
Edirne Ticaret Borsası
YEREL

EDİRNE TİCARET BORSASI

Balkanlarda Eski Türk Varlığı konferansı
YEREL

BALKANLARDA ESKİ TÜRK VARLIĞI KONFERANSI
FETÖ şüphelileri yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
YEREL

FETÖ ŞÜPHELİLERİ YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
İpsala Sınır Kapısı'ndan geçişler başladı
YEREL

İPSALA SINIR KAPISI'NDAN GEÇİŞLER BAŞLADI

Şırnak'taki terör operasyonu
YEREL

ŞIRNAK'TAKİ TERÖR OPERASYONU
İpsala Sınır Kapısı'ndan geçişler yapılamıyor
YEREL

İPSALA SINIR KAPISI'NDAN GEÇİŞLER YAPILAMIYOR
Selimiye'de Miraç Kandili
YEREL

SELİMİYE'DE MİRAÇ KANDİLİ
Edirne Yahudilerinin Hatıraları adlı fotoğraf sergisi açıldı
YEREL

EDİRNE YAHUDİLERİNİN HATIRALARI ADLI FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI
Büyük Sinagog'da &quot;Edirne Yahudileri'nin Hatıraları&quot; sergisi
YEREL

BÜYÜK SİNAGOG'DA "EDİRNE YAHUDİLERİ'NİN HATIRALARI" SERGİSİ

Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi 20 yaşında
YEREL

SULTAN II. BAYEZİD KÜLLİYESİ SAĞLIK MÜZESİ 20 YAŞINDA
Şifahanede senfonik mehter konseri
YEREL

ŞİFAHANEDE SENFONİK MEHTER KONSERİ
160'ncı yıllarını pilavla kutladılar
YEREL

160'NCI YILLARINI PİLAVLA KUTLADILAR
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
YEREL

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

EN ÇOK OKUNANLAR
Mert Alaş'ın olay yaratan Instagram paylaşımları
DÜNYADAN

DOĞUM GÜNÜNÜ BÖYLE KUTLADI!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Yatak odasından çıplak pozunu paylaştı
  • 4 Nusret bakın nereliymiş...