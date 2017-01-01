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Yunusemre modern bir şehir merkezi kuracak



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MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Laleli ve Mesir mahallelerinde gerçekleştirilecek olan kentsel dönüşüm için hak sahiplerini bilgilendirmeye devam ediyor.

Yunusemre Belediyesi Laleli ve Mesir mahallelerinde uygulanacak olan kentsel dönüşüm ile vatandaşları daha huzurlu ve güvenli konutlara kavuşturmayı amaçlıyor. Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantılarında Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Belediye Başkan Yardımcısı Can Mercül, Kentsel Tasarım Müdürü Vacide Elmalı hak sahiplerine kentsel dönüşümü anlatırken soruları da cevaplandırılıyor.

Son günlerde yaşanan depremlerin kentsel dönüşümün önemini bir kat daha ortaya koyduğunu belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Laleli ve Mesir mahallelerimizde uygulanacak olan kentsel dönüşüm projesi ile 3 bin 600 hak sahibimiz hem daha geniş hem de daha güvenli konutlara kavuşacak. Son günlerde yaşamış olduğumuz depremler kentsel dönüşümün önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Devletimizin kentsel dönüşüme verdiği destekler ile sizler 36 ay boyunca kira yardımı alabileceksiniz. Proje tamamlandığında burası Türkiye'nin en modern şehir merkezi olacak" diye konuşurken vatandaşın aklına takılan sorulara da cevap verdi.

(SC-Y)



24.04.2017 15:31:19 TSI

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