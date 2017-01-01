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Demirkol pazar mesaisinde kırsala çıkarma yaptı



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, pazar mesaisinde kırsal mahallelere çıkarma yaparak, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Demirkol, pazar mesaisini Haliliye'nin kırsal mahallelerinde yapılan çalışmaları denetleyerek geçirdi. Ziyaret ettiği mahallelerde yapılan yol yapım çalışmalarını ve çok amaçlı kültür evlerinde incelemelerde bulunan Demirkol, vatandaşlarla görüş alışverişi yaptı. Vatandaşın taleplerini dinleyen Başkan Demirkol, taleplerin çözümü için de birim müdürlerine talimat verdi. Demirkol, ziyaret ettiği mahallelerde 16 Nisandaki Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi referandumunda evet yönünde verdikleri desteklerden dolayı da vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Demirkol'a, mahalle ziyaretleri sırasında AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cemil Çadak da eşlik etti.

Demirkol, pazar mesaisinde Kısas, Mamuca, Kaynaklı, Parmakkapı, Dikme, Denizci, Terzi Mahalleleri ile Uluhan Mahallesi, Uluhan'a bağlı Bettik ve Küçük Uluhan mezraları ve Dağyanı Mahallesine bağlı Haciz ve Küçük Dağyanı mezralarını ziyaret etti.

Demirkol, kırsal mahallelere yaptığı gezi ve incelemelerle ilgili yaptığı açıklamada kent merkezi ile kırsal mahalleler arasında kurdukları dengeyi devam ettirdiklerini ifade ederek, yaptıkları hizmetlerin merkez ve kırsal mahallelerde eşit şekilde yürütüldüğünü söyledi.

(BB-SD-Y)



24.04.2017 15:31:28 TSI

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