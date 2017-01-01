YEREL HABERLER / BATMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yaralı köpeğe 2,5 saatlik operasyon

Yaralı köpeğe 2,5 saatlik operasyon



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Batman'da araç çarpması sonucu yaralanan köpek için seferber olan veterinerler, 2,5 saatlik operasyonla köpeği kurtardı.

Batman'da gece saatlerinde araç çarpması sonucu bir köpeğin yaralandığını gören vatandaşlar, durumu Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, iç kanamasının olduğunu belirledikleri köpeğe yaklaşık 2,5 saatlik operasyon yaptı. Operasyonla iç kanaması durdurulan ve yarası kapatılan köpeğin, 10 gün gözetim altında tutulduktan sonra salınacağı belirtildi.

(MŞY-MP-Y)



24.04.2017 15:42:03 TSI

NNNN

