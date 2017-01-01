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YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
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Yaralı köpeğe 2,5 saatlik operasyon

24 Nisan 2017 Pazartesi, 15:33
Yaralı köpeğe 2,5 saatlik operasyon
Yaralı köpeğe 2,5 saatlik operasyon

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman'da araç çarpması sonucu yaralanan köpek için seferber olan veterinerler, 2,5 saatlik operasyonla köpeği kurtardı.
Batman'da gece saatlerinde araç çarpması sonucu bir köpeğin yaralandığını gören vatandaşlar, durumu Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, iç kanamasının olduğunu belirledikleri köpeğe yaklaşık 2,5 saatlik operasyon yaptı. Operasyonla iç kanaması durdurulan ve yarası kapatılan köpeğin, 10 gün gözetim altında tutulduktan sonra salınacağı belirtildi.
(MŞY-MP-Y)

24.04.2017 15:42:03 TSI
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