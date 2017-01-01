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Sanat ve Spor birleşiyor



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalyaspor'a gönül veren 10 ressam tarafından hazırlanan resimler, 26 Nisan 2017 Çarşamba günü sanatseverlerle buluşacak.

Ahmet Korkmaz, Selahattin Demir, Narin Yılmaz, İbrahim Ünay, Serap Hıdır, Mehmet Emin Erşan, Feridun Karaçetin, Ahmet Çenit, Ertuğrul Hepgüzel ve Veysel Erol'dan oluşan ressamlar grubunun özenle hazırladığı resimler 26 Nisan Çarşamba günü saat 15.00'da Antalya Stadyumu Batı Loca Fuaye Alanı'nda sanatseverlere kapılarını açacak.



İlginç temalar tuvallere taşındı

Resimlerde Antalyaspor'un heyecan, coşku ve üzüntülerinin yanı sıra başta kurucu ve ilk başkan Atilla Vehbi Konuk olmak üzere kırmızı-beyazlı kulübe önemli katkısı olan isimlerle taraftarın 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz', 'Plajda Oynasan Varyantta Destekleriz', 'Sokakta Oynasan Kaldırımda Destekleriz' sloganları ve Antalyaspor'un şampiyonluk özlemi temaları vurgulanıyor.



Ressam gözüyle Antalyaspor

Ressamların bu etkinliğine öncülük eden Ahmet Korkmaz, "Sergimizde Antalyaspor'daki futbolcu, yönetici ve taraftarın, coşku, heyecan, hüzün, özlem ve hayalleri gibi tüm duygularına ressam gözüyle bakışımızı göreceksiniz. Bu etkinliğimizin dünyada bir ilk olduğunu düşünüyoruz. Daha önce hiçbir spor kulübü için ressamların grup halinde böyle bir çalışma yaptığı bilinmiyor. Yaptığımız bu etkinliğin önümüzdeki yıllarda tekrarlanacağını, hatta başka sanat dallarında da Antalyaspor ve diğer kulüpler için çalışmalar yapılacağı inancındayız" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



24.04.2017 15:42:11 TSI

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