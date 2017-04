YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Cinayet davasında müebbet hapis cezası

Cinayet davasında müebbet hapis cezası



(Fotoğraflı)



Şeref Kahraman

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de alacak verecek yüzünden husumetli iki grubun kavgasında bir kişinin öldüğü cinayet ile ilgili davada 1 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık S.C., M.İ. ve tutuksuz sanıklar M.E., A.K. ve şikayetçiler M.T., G.T. ile avukatlar hazır bulundu.

15 Eylül 2016'da saat 21.00 sıralarında Kocasinan İlçesi'ne bağlı Gömeç Mahallesi yakınlarında inşaat malzemesi satan şirketin deposunda meydana gelen olayda iddiaya göre Şenol T., A.K., M.E. ve M.İ. ile birlikte alacaklı olduğu S.C.'nin çalıştığı depoya gitti. Ş.T. kapıda bulunan köpek yavrusunu silah ile öldürdü. S.C. de yanında bulunan silah ile karşı gruba ateş etti. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu evli ve 1 çocuk babası 35 yaşındaki Şenol T. tabanca ile öldürüldü. Çeşitli yerlerine kurşun isabet eden 35 yaşındaki A. K. ve 33 yaşındaki S. C. de yaralandı. S.C. ile M.İ tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklu sanık S.C. mahkemede köpek yavrusunun öldürüldüğünü görünce kan beynine sıçradığını ve cinnet getirdiğini, gelişigüzel ateş ettiğini söyledi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık S.C.'ye 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan ise 9 yıl hapis cezası verdi.

(AÖ-Y)



24.04.2017 15:42:55 TSI

NNNN