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TEOG öncesi öğrencilere uzmanlardan son uyarılar



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - TEOG sınavına girecek öğrencilere son uyarılarını yapan uzmanlar sınav öncesi ve sınav sırasında yapılması ve yapılmaması gerekenler konularında uyarılar yaptı.

GKV Özel Okulları Rehberlik Servisi Psikolojik Danışman Ve Rehber Öğretmen Orhan Kemal Tellal yaptığı açıklamada öğrencilerin normal hayat akışını sürdürmeleri ve sınav öncesi erken uyumalarını önerdi. 26-27 Nisan 2017 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemi'nin merkezi ilk sınavı öncesi uyarılarda bulunan GKV Özel Okulları Rehberlik Servisi Psikolojik Danışman Ve Rehber Öğretmen Orhan Kemal Tellal hayatın normal akışına devam edilmesi gerektiğini vurgulayarak "26-27 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan ve İki gün süre ile üçer oturum olarak yapılan sınavda yirmişer soru için kırkar dakika süreniz olacaktır. Oturumlar arasında otuzar dakikalık dinlenme süresi olacaktır.

Sınavdan önce neler yapmalıyız veya yapmamalıyız. Sorularına kısaca yanıt vermek ve öğrencilerimizi bu konularda sınav öncesi son kez uyarmak istiyoruz. Sınava katılacak olan sevgili öğrenciler hayatınıza normal akışıyla devam ediniz. Uyku düzeninizi bozmayın. Daha erken uyumaya çalışarak stres düzeyinizi yükseltmeyin.Beslenmenize olağan şekilde devam ediniz. Sınavdan önceki gün aşırı sıvı, katı ya da gazlı yağlı yiyecek ve içecekler tüketmemeye dikkat ediniz. Daha önceki merkezi sınavlar okulun son haftasına ya da okulun kapandığı için adaylara son bir kaç gün ders çalışmayın ikazlarında bulunuyorduk. Ancak bu sistemde zaten sınav okul haftası olduğundan öğrenciler o hafta pazartesi ve salı ders çalışmış oluyorlar. Son gün dilerseniz ders çalışmayın. Ancak son güne kadar deneme çözün, genel tekrarlarınızı yapınız" dedi.



Sınav sırasında neler yapılmalı

Sınav sırasında nelerin yapılması gerektiği konularında da açıklamalarda bulunan GKV Özel Okulları Rehberlik Servisi Psikolojik Danışman Ve Rehber Öğretmen Orhan Kemal Tellal "Cevap kağıdınızın size ait olup olmadığına bakın. Optik formunuzdaki Ad  Soyad, Fotoğraf, T.C. Numarası kısımlarını kontrol edin. Cevap kâğıdınızda bir yanlışlık var ise hemen sınav görevlisine haber verin.Soru kitapçığınıza adınızı - soyadınızı mutlaka yazın. Gözetmeninizin uyarılarını dikkatle dinleyin.Kendinize güvenin; dönem boyunca düzenli çalıştığınızı, yeterli sayıda ve farklı soru tiplerinde soru çözdüğünüzü hatırlayın.Sınav esnasında soruları tam ve dikkatli şekilde okuyun.Doğru cevabı bulduğunuzu düşünseniz bile tüm şıkları okuyun. Soruları iki turda çözünüz. İlk turda rahatlıkla yanıtlayabildiğiniz soruları çözün, çözemediklerinize veya ikilemde kaldıklarınıza uyarı işareti koyup ikinci tura bırakınız. İkinci turda ise uyarı işareti koyduğunuz soruları çözünüz.Değerlendirmede yanlış cevap sayısı, doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Bu nedenle, emin olmadığınız ya da bilmediğiniz bir soruda size en mantıklı gelen cevabı işaretleyin.Cevaplarınızı ya teker teker ya da bir sayfa çözdükten sonra optik kâğıdınıza işaretleyin. İşaretlemelerinizi kesinlikle sınav sonuna bırakmayın.Sınav aralarında cevaplarınızı asla karşılaştırmayın ve sorularla ilgili yorumlar yapmayın. Mümkünse açık alana çıkarak temiz hava alarak bir sonraki oturum için zihninizi dinlendirin. Son olarak, çabaladığınızı, yeterince emek verdiğinizi unutmayın, sınava girecek olan tüm öğrencilerin emek ve çabalarının karşılığını almasını ümit eder başarılar dileriz" diye konuştu.

(KU-SD-Y)



24.04.2017 15:45:15 TSI

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