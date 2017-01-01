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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Balıkesir'de fıstıkçamı çalıştayı düzenlendi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 15:36
Balıkesir'de fıstıkçamı çalıştayı düzenlendi
Balıkesir'de fıstıkçamı çalıştayı düzenlendi

(Fotoğraflı)

Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde fıstıkçamı çalıştayı düzenlendi.
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi birlikte düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı yaptı. Kırcı Bölge Müdürlüğünde fıstıkçamı sahalarının durumu yöre halkına ve ülke ekonomisine sağlamış olduğu katkılar, son yıllarda fıstıkçamında düşen rekoltenin nedenleri ve bu konularda yapılması gerekenlerden bahsederek, bu tür çalıştayların uygulamacılarla üniversiteyi buluşturması ile yararlı sonuçların ortaya çıktığını belirtti. Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mustafa Yılmaz dünya ve Türkiye'de ki fıstıkçamı sahalarının kıyaslamasını yaparak bu çalıştayın ev sahipliğini yapan Bölge Müdürlüğüne teşekkür etti. Fıstıkçamı çalıştayına katılan öğretim görevlileri sırasıyla fıstıkçamının ekolojik durumu, kozalak verimini etkileyen böcek ve hastalıkları, klonal üretim çalışmaları, bölgesel sorunlar, çam fıstığı sektörünün pazarlardaki durumu, orman yangını açısından fıstıkçamının önemi, fıstıkçamının odun kabuk ve kozalakların kimyasal bileşimleri, ve fıstıkçamının etobotanik özellikleri konulu sunularını yaparak, çalıştay'a katılan konuklara bilgiler aktardılar. Çalıştayın öğleden sonraki kısmında, Balıkesir İşletme Müdürlüğü, Çamucu Şefliğinde bulunan fıstıkçamı sahasına gidilerek toprak profiller incelendi. Ayrıca fıstıkçamın da verime yönelik budama çalışmaları uygulamalı olarak yapıldı. Tatbikat sahasında fıstıkçamının toprak ve iklim istekleri, verimin arttırılması için budama teknikleri konusunda öğretim görevlileri ile uygulamacılar arasında çeşitli fikir alışverişleri yapıldı.
(OF-

24.04.2017 15:45:37 TSI
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