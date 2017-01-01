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Çanakkale'de büyük bir destan var



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun Çanakkale'nin 100. Yıl etkinlikleri kapsamında başlattığı ve bu yıl da devam ettirdiği "Gaziler Diyarından, Şehitler Diyarına" projesinde Çanakkale'ye gidecek olan öğrenciler Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun katıldığı toplantıyla bilgilendirildi.

Şahinbey Belediyesi bu yılda 20 bin öğrenciyi daha Çanakkale'ye götürecek. Proje kapsamında Çanakkale'ye gidecek olan öğrenciler Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantı ile bilgilendirdi.

Bu topraklar kolay kazanılmadı

Bilgilendirme toplantısına katılan Tahmazoğlu, yapılan ziyaretlerin amacı gelecek nesillere tarihimizi öğretmek olduğunu belirterek, "Çanakkale bizim ve ülkemiz için çok önemli. 102 yıl önce orada yaşanan bir destan var. Çanakkale'de 253.000 şehit verdik. Bu şehitlerin birçoğu sizin yaşınızdan daha küçüktü. Bu nedenle Çanakkale'ye gidip bu vatan toprakları nasıl kazanılmış, ne mücadeleler verilmiş o kan kırmızı toprağı yerinde görmek ve o maneviyatı yerinde görmek çok önemli. Oraya gördükten sonra hayatınızda önemli değişiklikler olacağına inanıyorum. Bu nedenle bu seferleri düzenliyoruz" diye konuştu.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu yaptığı konuşmanın ardından Çanakkale'ye gidecek olan okulların, okul başkanlarının Çanakkale ile ilgili düşüncelerini aldı. Başkan Mehmet Tahmazoğlu daha sonra tüm şehitler için dua okuduktan sonra, öğrencilerle birlikte Çanakkale içinde aynalı çarşı türküsünü söyledi.

(KU-SD-Y)



24.04.2017 15:46:12 TSI

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