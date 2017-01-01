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Minik öğrenciler 23 Nisan'ı kutladı



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GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesine bağlı Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezinde eğitim gören minik öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında gösteriler düzenleyerek eğlendiler.

Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi ana sınıfı öğrencileri sadece ülkemizde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenledikleri etkinliklerle ilgi odağı oldular. Minik öğrenciler söyledikleri şarkılarla, ilahilerle ve tiyatro gösterileriyle kendilerini izleyenlere hayran bıraktı.

Öğrencilerin sergilediği etkinliklere onları izleyen velilerde eşlik ederek destek verirken, program sonrasında Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi ana sınıfında eğitim gören bir öğrencinin doğum günü kutlandı.

(KU-SD-Y)



24.04.2017 15:47:31 TSI

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