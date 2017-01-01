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Diyarbakır'da atıcılık müsabakaları sona erdi



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DİYARBAKIR (İHA) - Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından organize edilen Havalı Silahlar 4. Grup müsabakaları Diyarbakır tamamlandı. Çok sayıda sporcunun yer aldığı müsabakalar Seyrantepe Spor Salonunda bulunan atış poligonunda gerçekleştirildi.

Çeşitli branşlarda yapılan müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya verildi. Genç bayanlar tabancada Hilal Demir, yıldız erkek tabancada Furkan Altunboğa, minik erkek tabancada Ceyhun Şahan, büyük erkek tüfekte Ömer Akgün, genç erkek tüfekte Yılmaz Akgün, büyük bayanlar tüfekte Berçem Yalçın, genç bayan tüfekte Edanur Tarhan ve yıldız bayanlar tüfek müsabakalarında Esin Akgün Diyarbakır adına altın madalya kazanan sporcular oldu. Şehmus Güzel ikinci, Elif Yaşar ikinci, Kübra Doğan üçüncü, Pelşin Avci ikinci ve Aleyna Kılınçer de üçüncü kategorilerine göre madalya elde eden diğer sporcular oldu.

Diyarbakır'da düzenlenen Havalı Silahlar 4. Grup müsabakalarında dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Törene Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kadri Akgün de katıldı.

(İHA-MP-Y)



24.04.2017 15:50:58 TSI

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