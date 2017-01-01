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Rafadan Tayfa müzikal ekibi çocuklarla buluştu



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - TRT'nin beğeni ile izlenen çizgi filmi Rafadan Tayfa 'nın çocuklarla canlı performans ile buluştuğu çocuk müzikali, Nevşehir'de çocuklara unutamayacakları neşeli dakikalar yaşattı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver'in çocuklara bir bayram hediyesi olarak Nevşehir'e getirttiği 'Rafadan Tayfa çocuk müzikal ekibi, Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda çocuklarla buluştu.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Murat Göktürk'ün de bir süre çocuklarla birlikte izlediği Rafadan Tayfa ekibinin gösterisi 55 dakika süre ile devam etti.

Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin de tanıtıldığı müzikal gösteri, çocukların büyük beğenisini kazandı.

Damat İbrahim Paşa Spor salonunda kurulan platformda sahneye çıkan Rafadan Tayfa ekibi anne ve babaları ile birlikte hınca hınç dolduran minik çocuklara unutamayacakları neşeli dakikalar yaşattılar.

(COŞ-AÖ-Y)



24.04.2017 15:51:29 TSI

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