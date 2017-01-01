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Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yeniden Sönmez atandı



(Fotoğraflı)



Emre Bozdemir

ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine yeniden Faruk Sönmez atandı.

Sönmez, Kozan, Ankara, Pakistan ve yeniden Ankara'daki görevini tamamladıktan sonra tekrar Kozan ilçe Milli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandı.

2012 ile 2014 yılında Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevinde bulunan Sönmez bir süre müdürlük görevine ara verdikten sonra 2014-2015 yılları arasında yeniden asaleten Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanmıştı. Faruk Sönmez, daha sonra Ankara Özel Öğretim Kurumları Daire Başkanlığına atandı. Buradan Pakistan'da Kurucu Eğitim Müşaviri görevinde bulunduktan sonra yurda dönerek Ankara Milli Eğitim Bakanlığında görevine devam etti.

Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine yenide atanan Faruk Sönmez görevine başladı. Sönmez, "Okulların dönüşümü, okul müdürlerinin tekrar yeniden dönüşümü, yapılanması ve şimdi normal eğitime geçiş sürecimiz var. Hedefimiz okullarımızı normal eğitime getirmek ve eğitimde Kozan'ın başarısını daha üst sıralara taşımaktır" dedi.

(EMR-Y)



24.04.2017 15:57:34 TSI

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