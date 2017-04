YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MHP Oğuzeli İlçe kongresinde Muharrem Özsert yeniden başkan seçildi

MHP Oğuzeli İlçe kongresinde Muharrem Özsert yeniden başkan seçildi



GAZİANTEP (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi Oğuzeli İlçe kongresi iki adayın çekişmesine sahne oldu. Adaylar el sıkışarak kongrenin hayırlı geçmesini diledi.

Oğuzeli ilçesinde gerçekleştirilen kongreye Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, MHP Gaziantep İl Başkanı Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, TÜRKAV Başkanı Levent Kürüz, Ülkü Ocakları Başkanı Fuat Yozbatıran, Ülkücü İşçiler Dernek Başkanı Ökkeş Şentürk, İlçe başkanları ve partililer katıldı.

Kongreye katılan Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy kongreye katılanları selamlayarak başladığı konuşmasında, "Ahmet Kerse bugün burada yaşatılıyorsa, Numan Durak Aksoyun adı bir caddeye veriliyorsa bu üç hilalli bir belediye başkanlığı olduğu içindir. Bayrağımızı bu göklerden indirmeden Oğuzeli'nin yanına yeni yeni ilçeleri orta ve uzun vadede Allah'ın izniyle daha büyük şehirleri alabilmeyi ufuk olarak koyabilmek durumundayız. Çünkü liderimizin siyasal stratejisi bunun mümkün olabileceğini göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Ersoy konuşmasını MHP üzerinde oynanan oyunlara değinerek devam ettirdi. Ersoy, "Matiksel anlamda hesaplar yaparak sosyolojiyi sosyal psikoloji hesaba katmayan yorumlarla MHP itibarsızlaştırma sürecine girerek, fitne yapmaya başladılar. Ama buna ne devletin yöneticileri ne de ülkücüler prim vermedi, vermeyecek. Hiç şüpheniz olmasın arkadaşlar yarınlarla büyük Türkiye'nin büyük turan ülküsünü açacaktır. Bizim sınırlarımız bulunduğumuz yerlerle ilgili değil. Vatan ne Türkiye'dir Türkmeneli Türkistan. Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Türklere Turan. Bu ülkü sizin bizim çocuklarımızın devlet yönetmesine doğru gidecektir. Bizim sorumluluğumuz seçilmiş olduğumuz illerle sınırlı değil, Türk coğrafyasının her bir yerinde her bir ferdinin derdi bir Türk ülkücüsünün derdidir. Türk ülkücülerinin iradesiyle seçilmiş milletvekilleri olarak bizlerin bu kaygıyı iliklerine kadar hissetme sorumluluğumuz var. Bu kaygıyı hissedemeyip kendi şahsi ve siyasi hesapları içerisine girenlerin ne hale geldiği ve nasıl bir hüsranla sonuçlandığını hepiniz çok iyi görüyorsunuz. Ben Oğuzeli Belediye Başkanımız M.Sait Kılıç'a, İl Başkanımız Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan'a, Oğuzeli ilçemizin mevcut İlçe Başkanı ile yeniden ilçe başkanı olacak kardeşimize ve her birini fert olarak tanıdığım Milliyetçi Ülkücü hareketin yan kuruluşlarında görev alanlara bu sorumluluğu üstlenip bu davanın temel prensiplerine göre hareket eden kardeşlerime sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Gaziantep MHP İl başkanı Yrd. Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan, 12 Olagan genel kurulunda görevi süresince yaptığı hizmetler için Muharrem Özsert'e teşekkür ederek kongrenin hayırlı uğurlu olması diledi. Oğuzeli'nde teşkilatın hayrına çivi çakan tüm gelmiş geçmiş başkanlardan Allah razı olsun. Bu konuda da Belediye Başkanımız Mehmet Sait Kılıç'ın duyarlılığına da teşekkür ederiyorum" ifadelerini kullanarak konuşmasını sürdürdü.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç 3 yılık görevi süresince yaptığı hizmetleri anlatarak Oğuzelilere bilgi verdi. Konuşmasının ardından MHP Eski yöneticilerine ve Kadın Kolları Başkanı Özlem Günaslan'a yaptıkları hizmetler dolayısıyla Bayrak ve Kuran-ı Kerim takdim etti.

MHP İlçe Başkanı Muharrem Özsert, görev süresi boyunca yapmış olduğu faaliyetlerden bahsetti. Özsert, "Olağan kongremizi Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı 23 Nisan gününde yapmaktayız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın ülkemize ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza hayırlar getirmesini diliyorum. Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli beyin girişimleri ile gündeme gelen 18 maddelik Anayasa değişikliği halk oylaması 16 Nisan 2016 Pazar günü gerçekleştirilmiştir. Türk Milleti sandıklara giderek hür iradesini yansıtmış ve kararını evet yönünde vermiştir. Oğuzeli ilçe teşkilatı olarak Genel Başkanımızdan almış olduğumuz ferman gereğince ilçe merkezine mahallelerimize yapmış olduğumuz çalışmalar olumlu sonuç vermiş oylama sonucunda yüzde 66,43 evet çıkmıştır" dedi.

İlçe Başkanlığına aday olan Civan Akdeniz ise partililere ve delegelere hitaben yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğe dikkat çekerek, "Hizmet ettiğim davama seçilmesem de sonuna kadar hizmet etmeye devam edeceğim. Kimsenin şüphesi olmasın" diyerek şunları ifade etti,

"Bugün 23 Nisan ve iki bayramı bir arada kutluyoruz. Türkiye'mize ve milletimize hayırlı olsun. MHP, 1969 yılında Adana'da miting havasında ilk kongresini yapmıştır. Bu kongreler o gün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Dava arkadaşlarımızla birlikte o günkü dik duruşu o günkü heyecanı ve onuru siz dava arkadaşlarımla paylaştığım için yüce Rabbime sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ben 1980 yılında Oğuzelinde doğdum, burada büyüdüm, halen burada yaşamaktayım. Teşkilatımın her kademesinde verilecek her türlü görevi yapmaktan gurur duyuyorum. Bundan sonra da tarafıma verilecek her türlü görevi yapmaya hazırım. Olağan kongremizin ve çıkacak sonucun şimdiden camiamıza hayırlı olmasını diliyorum"

MHP Oğuzeli ilçe Başkanlığı kongresinde Muharrem Özsert'in listesi 149 delegenin, Civan Akdeniz'in listesi ise 77 delegenin oyunu aldı. En çok oyu alan Muharrem Özsert yeniden başkan oldu.

