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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Başiskele'de parke yol yapım çalışmaları sürüyor

24 Nisan 2017 Pazartesi, 15:53
Başiskele'de parke yol yapım çalışmaları sürüyor
Başiskele'de parke yol yapım çalışmaları sürüyor

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından sürdürülen parke yol yapım çalışmaları devam ediyor.
Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri Damlar Mahallesi Serim Sokak'ta yapılan parke taşı işleme çalışmalarını tamamladı. Ekipler yaklaşık bin 200'er metre uzunluğundaki sokağa 360 bin adet parke taşı işledi. Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca Şehitekrem Mahallesi Rumeli Sokak'ta benzer bir çalışma gerçekleştiriyor.
(GY-Y)

24.04.2017 16:01:53 TSI
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