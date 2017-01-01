24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Haliliye Belediyesinden vatandaşlara sabah namazında tirit ikramı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 15:53
Haliliye Belediyesinden vatandaşlara sabah namazında tirit ikramı
Haliliye Belediyesinden vatandaşlara sabah namazında tirit ikramı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen tirit ziyafeti, Hazreti İbrahim Peygamber Camisinde gerçekleştirildi.
Haliliye Belediyesi tarafından Hazreti İbrahim Peygamber Camisinde düzenlenen tirit ziyafeti, sabah namazının ardından başladı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen tirit etkinliğine, Başkan Fevzi Demirkol, Başkan Yardımcısı Mehmet Selim Polatkan ve Osman Uludağ, belediye meclis üyeleri, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Canpolat, Haliliye İlçe Müftüsü İbrahim Halil Okulu ve vatandaşlar katıldı. Uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlara tirit ikram eden Başkan Demirkol, vatandaşlarla sohbet etti.
Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı ziyafeti, geleneksel hale getirdiklerini ve tirit ziyafetinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini vurgulayan Başkan Demirkol, "Halkımıza Sanayi Camisinde tirit ikramımız oldu" ifadelerine yer verdi.
İlçe Müftüsü İbrahim Halil Okulu ise, "Sabah namazının ardından halkımızla güzel bir programda bir araya geldik. Coşku ve güzellik var. İlçe müftüsü olarak bu ziyafeti hazırlayan Haliliye Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.
(Şİ-AOA-Y)

24.04.2017 16:02:04 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Demirkol pazar mesaisinde kırsala çıkarma yaptı
YEREL

DEMİRKOL PAZAR MESAİSİNDE KIRSALA ÇIKARMA YAPTI
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Şanlıurfa'da kardeş okul protokolü imzalandı
YEREL

ŞANLIURFA'DA KARDEŞ OKUL PROTOKOLÜ İMZALANDI
Harran Üniversitesinde medya ve ekran bağımlılığı semineri
YEREL

HARRAN ÜNİVERSİTESİNDE MEDYA VE EKRAN BAĞIMLILIĞI SEMİNERİ
Dergah Camisinde mevlit okutuldu
YEREL

DERGAH CAMİSİNDE MEVLİT OKUTULDU
Miraç Kandili
YEREL

MİRAÇ KANDİLİ
Suriyeli çocukların &quot;23 Nisan&quot; coşkusu
YEREL

SURİYELİ ÇOCUKLARIN "23 NİSAN" COŞKUSU
Viranşehir'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı
YEREL

VİRANŞEHİR'DE 23 NİSAN COŞKUYLA KUTLANDI
Çocukların bayramı çocukların oyunlarıyla renklendi
YEREL

ÇOCUKLARIN BAYRAMI ÇOCUKLARIN OYUNLARIYLA RENKLENDİ
Yeni bir cazibe ve çekim merkezi oluşuyor
YEREL

YENİ BİR CAZİBE VE ÇEKİM MERKEZİ OLUŞUYOR
Siverek'te 23 Nisan çeşitli etkinliklerle kutlandı
YEREL

SİVEREK'TE 23 NİSAN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI
Çocukların 23 Nisan Coşkusu
YEREL

ÇOCUKLARIN 23 NİSAN COŞKUSU
Haliliye Belediyesinden Kısas'ta tirit ziyafeti
YEREL

HALİLİYE BELEDİYESİNDEN KISAS'TA TİRİT ZİYAFETİ
TED Şanlıurfa Kolejinde 23 Nisan şöleni
YEREL

TED ŞANLIURFA KOLEJİNDE 23 NİSAN ŞÖLENİ
Piazza'da yöresel kıyafetli bez bebekler sergisi
YEREL

PİAZZA'DA YÖRESEL KIYAFETLİ BEZ BEBEKLER SERGİSİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Mert Alaş'ın olay yaratan Instagram paylaşımları
DÜNYADAN

DOĞUM GÜNÜNÜ BÖYLE KUTLADI!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Yatak odasından çıplak pozunu paylaştı
  • 4 Nusret bakın nereliymiş...