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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Karayazılı Çocuklar Yakutiye Gençlik Merkezinin kanatlarında

24 Nisan 2017 Pazartesi, 15:58
Karayazılı Çocuklar Yakutiye Gençlik Merkezinin kanatlarında
Karayazılı Çocuklar Yakutiye Gençlik Merkezinin kanatlarında

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yakutiye Gençlik Merkezi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Karayazılı çocuklarla kutladı.
Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi nitelikli çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. '23 Nisan Onların da Hakkı' sloganıyla hareket eden Yakutiye Gençlik Merkezi, Karayazılı çocuklarla bayram kutlaması programını gerçekleştirdi. Yakutiye Gençlik Merkezi, gençlik liderleri çocuklara dopdolu bir gün yaşattı. Karayazılı minik öğrenciler, Erzurum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tadını çıkarttı.
ATLAMA KULELERİNDE KAHVALTI
Karayazı Kaymakamlığının destekleriyle 40 kişiden oluşan öğrenci grubu sabah saatlerinde Erzurum'a gelerek Türkiye'de tek , Dünya'nın sayılı Atlama Kulelerinden olan tesislerde kahvaltı yaparak güne başladılar. Çocuklar Atlama Kulelerine hayran kaldılar.
GENÇ YERYÜZÜ DOKTORLARINDAN DİŞ VE SAĞLIK BAKIMI EĞİTİMİ VE HEDİYELER
Projeye paydaş olarak katılan Genç Yeryüzü Doktorları Erzurum üyeleri Yakutiye Gençlik Merkezinde çocukları güler yüzle karşılayarak Ağız ve Diş Sağlığı eğitimi verdiler. Çocuklarla kaynaşan genç doktor adayları onlara rol model olma adına küçük söyleşilerle çocuk yüreklere dokunmaya çalıştırlar.
Eğitim sonunda Halk Sağlığı İl Müdürlüğünün hediyeleri olan Diş bakım setini çocuklara dağıtıp çalışmayı somutlaştırdılar.Eskişehir Sarar İmam Hatip Lisesinden gönül köprüsü kurularak yollanan kitap ve kırtasiye setlerini çocuklara hediye eden gönüllüler adeta gönülleri fethettiler. Çocuklarla farklı bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşayan Genç Yeryüzü Doktorları Ziyaretler masası başkanı Büşra Çelik emeği geçen gönüllü üyelerine teşekkür etti.
ÇOCUK TİYATROSU ADETA BÜYÜLEDİ
Yakutiye Gençlik Merkezi tiyatro ekibinin hazırlamış olduğu çocuk tiyatro oyununu seyreden çocuklar animasyonlarda rol alarak günün eğlenceli olan kısmında adeta keyif dolu anlar yaşadılar. Sevimli kostümleriyle çocukları tiyatroyu tanıtan Ferhat Raşit Kına önderliğindeki tiyatro ekibi çocukları mutlu etmenin sevincini yaşadılar.
HEM EĞLENCE HEM EĞİTİM
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de çocuklarla buluşup hasbihal etti.
Çocuklara gelecekleri adına çok çalışmaları gerektiğini söyleyen Taşkesenligil, bu buluşmaların devam edeceğini ifade etti.
Aynı zamanda Miraç kandili olması sebebiyle Merkez Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Erdal Yanık ile Has odada buluşan çocuklar Dini değerleri has odada günün anlam ve önemi hakkında söyleşi yaptılar.
FİNAL BUZ PATENİ İLE
Günün sonunda Palandöken Short Track salonunda Buz Pateni yapan gençler adeta buzda kaymanın keyfini yaşadılar. Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün antrneörleri eşliğinde Buz Pateni öğrenen çocuklar eğlenceli fotoğraflarla günü tamamladılar.
Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü Zülküf Yılmaz, Karayazılı çocuklara farklı bir gün yaşatmayı amaçladıklarını ve bugünün sadece eğlenceden ibaret olmamasına özen gösterdiklerini belirterek, çocuklara eğitim ve eğlenceli bir gün yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.
Yılmaz, bu çalışmayı koordine eden gençlik lideri Yaser Taşkesenlioğlu ile Yakutiye Gençlik Merkezi gençlik çalışanlarına ,Gençlik merkezimiz tiyatro ekibine ,paydaşımız olan Genç Yeryüzü Doktorları gönüllülerine ve çalışmalarında gönüllü olarak katılan Merkez Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Erdal Yanık'a teşekkür etti.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de imkanlar doğrultusunda Erzurum İl sınırları içerisinde bulunan bütün gençlere ve çocuklara ulaşmaya çalıştıklarını belirterek ve bu nitelikli çalışmaya destek olan Karayazı Kaymakamlığına, Karayazı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Yunus Sadır'a Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve emeği geçen Yakutiye Gençlik Merkezi personeline teşekkürlerini iletti.
(ERZ-AT-Y)

24.04.2017 16:07:00 TSI
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