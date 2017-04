YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Çelik, "Kayseri'de belediyeler huzur belediyesidir"

KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir, Melikgazi ve Kocasinan Belediyesi ile KASKİ Genel Müdürlüğü'nde çalışan işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, çalışanları en az işçi temsilcileri kadar düşündüklerini belirtti ve Kayseri'deki belediyelerin huzur belediyesi olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen imza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Hizmet İş Şube Başkanı Serhat Çelik, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve çalışanlar katıldı.

İŞÇİ TEMSİLCİLERİNDEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Törende konuşan Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik, 1060 üyeyi kapsayan toplu iş sözleşmesinin 1 Mart 2017 ile 28 Şubat 2019 tarihleri arasını kapsadığını belirtti. Toplu sözleşmeye göre ücretlerde birinci yıl için yüzde 11 artış yapılacağını ifade eden Çelik, ikinci yıl artış oranının TÜFE+2 puan olacağını kaydetti. Serhat Çelik, Kayseri'nin birlik beraberlik açısından örnek bir şehir olduğunu da belirterek, huzurlu bir şehirde ve huzurlu bir belediyede bulunduklarını söyledi.

Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir de başka illerde bir bardak suda fırtınalar koparılırken Kayseri'de sorunsuz toplu sözleşmeler yapıldığına dikkat çekti ve "Kayseri'de işverenlerimiz merhametli" dedi. Özdemir, taşeron işçilerin sendikaya geçtiği ilk ilin de Kayseri olduğunu belirterek bu çalışmalar nedeniyle belediye başkanlarına teşekkür etti.

Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan da konuşmasında Kayseri'de iyi bir toplu sözleşme imzalandığını belirterek iyi toplu sözleşmenin tarifini yaptı. Arslan, "Burada çalışanların yarın belediyeye geleceğini bilip, benim bu belediyede bir geleceğim var demesi en az alacağı ücret kadar önemli bir konudur. İkinci önemli konu çalışanların hak ettikleri ücretlerin zamanında verilmesidir. Üçüncü konu ise iş barışının sağlanmasıdır. Bu anlamda Kayseri'nin bu misyonunun tüm kentlere örnek olmasını diliyorum" dedi.

BAŞKAN ÇELİK'İN 3B FORMÜLÜ

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in konuşması öncesinde ise çalışanlar "İşçi İşveren El Ele" sloganları attı. Konuşmasına geçmişteki toplu sözleşmelere atıfta bulunarak başlayan Başkan Mustafa Çelik, "Eskiden toplu sözleşmelerde uzun uzun tartışmalar yaşanır ve bu tartışmaların sonucunda bir karara varılırdı. Genellikle çalışan kesimin memnun olmadığı, "Yetmez ama evet" denilen bir sözleşme ortaya çıkardı. Sözleşme yapılır, uygulamaya konulur; bu kez de sözleşmede verilen hakların verilmediği bir süreç başlardı. Çalışanlar günü geldiğinde en tabi hakları olan maaşlarını dahi alamazdı. Hamdolsun Büyükşehir Belediyemizde ve ilçe belediyelerimizde bu sorunlar yaşanmadı. Belediyelerimiz her anlamda Huzur Belediyesi oldu" diye konuştu. Yıllardır yaptıkları toplu sözleşme görüşmelerine işçi temsilcileriyle tatlı yiyerek oturduklarını ve tatlı başlayan görüşmelerin acı sonuç vermediğini dile getiren Başkan Çelik, "Bizler, en az işçi temsilcileri kadar, hatta onlardan da fazla çalışanlarımızı düşündük ve onların huzuruna önem verdik. Sendikamız da, Büyükşehir Belediyesi'ni kendi iş yerleri gibi gördü. Karşılıklı empati sorunsuz toplu sözleşmeleri de beraberinde getirdi. Sendika temsilcilerine olgun yaklaşımları nedeniyle teşekkür ediyorum. Şuna yürekten inanıyorum ki, çalışanlarımızın yüzü gülerse vatandaşımızın yüzü de güler. Bunu sağlamak için sadece maddi imkanları artırmak da yetmez. Hem çalışma ortamını her yönüyle sağlıklı hale getirmek hem de çalışanlarımızın dertleriyle dertlenmek de gerek. İki yıldır belediyemizin tüm birimlerini periyodik olarak geziyor ve mesai arkadaşlarımla gruplar halinde beraber oluyorum. Hem dertlerinizi dinliyorum hem de şehir için fikirlerinizi alıyorum. Sanırım aramızda güzel bir bağ da oluştu. Benim her zaman vurguladığım Üç B formülü var. Birlik, Beraberlik ve Bereket. Birlik ve beraberlik olunca bereket de geliyor. Rabbim ağzımızın tadını bozmasın. Bundan sonra da birlik beraberlik ve huzur içinde hepimize hayırlı hizmet ömürleri versin" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Çelik, belediye başkanları ve sendika temsilcileri toplu sözleşmeyi imzaladılar. Toplu sözleşmenin imzalanmasının ardından Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Başkanlara hediye verirken Hizmet İş Şube Başkanı Serhat Çelik de çiçek takdim etti.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki törenin ardından belediye hizmet binası önünde toplu fotoğraf çekildi ve davul-zurna eşliğinde toplu iş sözleşmesi kutlandı.

