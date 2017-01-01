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Vali Çınar, birim amirleriyle toplantı yaptı



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Çınar, belediye birim amirleriyle toplantı yaptı.

Bitlis Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Çınar, yardımcısı Kamil Güzel, birim amirleri ile haftalık toplantısını yaptı. Birim amirlerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Çınar, yaptığı inceleme sonrasında her birim amiri ile tek tek istişarede bulundu.

Yapılan çalışmaları değerlendirirken, 2017 yılında programa alınması planlanan projeler ise toplantıda değerlendirildi.

Ağır geçen kış mevsimini geri bıraktıklarını belirten Başkan Vekili Çınar, "Projelerimizi hayata geçireceğimiz yoğun iş temposu içerisinde olacağız. Projelerimizle ilgili gerekli etüt çalışmalarımızı yaptık. Bu yaz, kentimizi adeta şantiye alanına dönecektir. Değerli Bitlis halkına hak ettiği hizmeti sunmak için tüm imkanlarımızla seferber olacağız. Vatandaşlarımızın belediyemize dönük beklentilerini karşılamak ve hizmet üretmek için var gücümüzle çalışmalıyız. Hizmette eşitlik prensibiyle her alanda üretmeli ve bu üretimi halkın hizmetine layıkıyla vermeliyiz. Şeffaf belediyecilik anlayışı ile görevimizi devam ettirmeliyiz" diye konuştu.

(VO-MSA-Y)



24.04.2017 16:09:34 TSI

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