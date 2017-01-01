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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Ulusal bisiklet yol yarışı yoğun ilgi gördü

24 Nisan 2017 Pazartesi, 16:02
Ulusal bisiklet yol yarışı yoğun ilgi gördü
Ulusal bisiklet yol yarışı yoğun ilgi gördü

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen, "Ulusal Egemenlik Bisiklet Yol Yarışı" Süleymanpaşa ilçesi Barış ve Özgürlük Parkı önünden start aldı.
Bir çok ülke ve Türkiye'nin dört bir yanından 400'ün üzerinde katılımcının yer aldığı ve uluslararası boyut kazanan "Ulusal Egemenlik Bisiklet Yol Yarışı" 73 kilometrelik parkurdan oluştu. Yarışma öncesi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Kaan Gaytancıoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Behçet Atlı ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz katılımcılara başarılar diledi.
Tekirdağ Sahil Barış ve Özgürlük Parkı önünde başlayan yarış Altınova, Barbaros, Kumbağ, Yeniköy, Uçmakdere, Hoşköy, Kirazlı, Çınarlı, Mürefte, Yukarıkalamış, Aşağıkalamış ve Eriklice rotasını takip ederek Şarköy Cumhuriyet Meydanı önünde sona erdi.
Yeniköy, Uçmakdere, Hoşköy, Çınarlı geçişleri sırasında eşsiz manzarası ile yarışmacıları büyüleyen 73 kilometrelik parkurda 5 kilometrelik start dahil, 26 kilometre Yeniköy ve 52 kilometre Kirazlı köyü içerisinde organizasyon tarafından 2 adet su ve beslenme istasyonu kuruldu.
Şarköy Cumhuriyet Meydanı önünde sona eren yarışta, derece alan katılımcılara ödülleri takdim edilerek tüm misafirlere ikramlarda bulunuldu.
(HLD-MEF-Y)

24.04.2017 16:10:34 TSI
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