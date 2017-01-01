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İnebolu'da Soba Zehirlenmesi: 2 Yaralı



Cemal İlyasoğlu

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Bayıralan köyünde yaşlı iki karı koca, karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Adar Mahallesi'nde oturan Hamdi İnan (60) ve eşi Müzeyyen İnan (58) çifti, dün gece evlerinde uykuya daldıktan sonra kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Gece yarısı kokudan etkilenerek uykusundan uyanan Hamdi İnan, eşinin fenalaştığını fark ederek ambulansa haber verdi. Ambulans ekipleri köye geldiklerinde kapıyı açan olmayınca camdan eve girmek zorunda kaldı. Eve giren sağlık ekipleri Hamdi İnan ve eşi Müzeyyen İnan'ın baygın halde buldu.

İnan çifti, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada müdahale edilen yaşlı çift daha sonra Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Hamdi İnan ve eşi Müzeyyen İnan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(GY-Y)



24.04.2017 16:11:08 TSI

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