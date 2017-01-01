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Hakkari'de 23 Nisan etkinlikleri



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları devam ediyor.

Hakkari'nin değişik mahallelerinde bulunan okullarda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları devam ediyor. Yaklaşık bin 300 öğrencisi ve 70 öğretmeni bulunan Hakkari'nin en başarılı okullardan bir tanesi olan 23 Nisan İlköğretim Okulunun bahçesinde yapılan kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. Şiirlerin okunduğu, koronun sahne aldığı ve ana sınıfı öğrencilerinin gösteri yaptığı kutlamalar; halat ve çuval yarışı ile devam etti.

Sanatçı Mahmut Duman ve ekibinin birbirinden güzel türküleri eşliğinde öğretmen, öğrenci ve veliler kol kola girerek halay çektiler. Renkli görüntülerin yaşandığı programda öğrenciler doyasıya eğlendi.

Programa katılan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bünyamin Tekin, 23 Nisan İlköğretim Okulu Müdürü Sabah Saklı, öğretmen ve öğrencilere bu güzel etkinlikten dolayı teşekkür etti.

(FT-MSA-Y)



24.04.2017 16:12:10 TSI

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