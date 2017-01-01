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Minikler 23 Nisan'ı "Eskimo Kasabası"nda kutladı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Optimum Alışveriş Merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel düzenlediği "Eskimo Kasabası" etkinliğiyle minik misafirlerine farklı bir eğlence deneyimi yaşattı.

Alışveriş merkezi, bu kez Kuzey Kutbu'nda yaşayan eskimoların renkli dünyasını, Adanalı çocuklarla buluşturdu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel düzenlenen "Eskimo Kasabası" etkinliğinde minikler, yaşadıkları coğrafyaya uzak; kar ve buz içinde yaşam süren Eskimoların sıra dışı dünyasını yakından tanıma fırsatı buldu.

AVM'nin etkinlik alanında kurulan kasabada çocuklar, Eskimoların yaşadığı bölgeye özgü aktiviteler ile eğlencenin tadını çıkardı. Eskimoların giydiği panço kostümleri ile kendilerini eğlencenin atmosferine kaptıran minikler; buzlu seksek, balık tutma, buz kaydırağı, kayak gibi birbirinden güzel aktivitelere katılarak, gönüllerince eğlendi. İglonun içinde çizgi film izleyip, şarkılar söyleyen çocuklar, 23 Nisan'ı farklı bir eğlence deneyimiyle kutladı. Aileler de çocuklarının Eskimo kostümleriyle fotoğrafını çekerek, anı ölümsüzleştirdi.

(ELF-Y)



24.04.2017 16:13:20 TSI

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