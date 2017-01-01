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Bahar yürüyüşüne yaklaşık 25 bin kişi katıldı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 16:07
Bahar yürüyüşüne yaklaşık 25 bin kişi katıldı
Bahar yürüyüşüne yaklaşık 25 bin kişi katıldı

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından bu yıl 3.sü gerçekleştirilen bahar yürüyüşüne yaklaşık 25 bin kişi katıldı.
Merkezefendi Belediyesi'nin 3.sünü düzenlediği bahar yürüyüşü, bu yıl 23 Nisan'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı yürüyüşte sporseverler 2 kilometrelik yol yürüdü. Yürüyüşe katılan maskotlarda renkli görüntüler oluşturdu. Ailelerinin olduğu kadar çocuklarında neşesi görülmeye değerdi. Eğlencenin zirveye ulaştığı bahar yürüyüşünde Merkezefendi Belediyesi tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Çocuklara da 14 bin uçurtma hediye edildi. Yürüyüş sonunda bazı vatandaşların uçurtmaların kurulumlarını yapamadığını gören Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu hemen yardıma koştu. Başkan Subaşıoğlu, "Bugün çocuklarımızın bayramı. Onların en mutlu olması gereken gün. Bizde onları mutlu etmek için uçurtma dağıtıyoruz. Etkinliğimiz boyunca 14 bin uçurtma dağıttık. Ancak bazı vatandaşlarımızın uçurtmaları yapamadığını gördük ve onlara yardıma geldik. Uçurtmaları beraber yaptık" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

24.04.2017 16:15:41 TSI
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