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Nazilli Ticaret Odası üyelerine 'Proje Hazırlama ve Proje Döngüsü' eğitimi



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Nazilli Ticaret Odası (NTO) üyeleri düzenlenen 'Proje Hazırlama ve Proje Döngüsü' eğitimiyle proje hazırlanma aşamaları konusunda bilgilendirildi.

Nazilli Ticaret Odası hizmet binasında NTO üyelerine 'Proje Hazırlama ve Proje Döngüsü' konularında eğitim düzenlendi. Eğitim sunumu GEKA uzmanları Yeliz İlhan ve Özlem İnci tarafından yapıldı.

Üyeler tarafından merak konusu olan proje, proje döngüsü yönetimi, strateji analizi, paydaş analizi gibi konular hakkında sunumlar eşliğinde ayrıntılı bilgiler verildi. Proje teklifinin doğru hazırlanması için gerekli veri ve kaynaklara ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Eğitimde proje döngüsünün aşamaları da anlatıldı. Proje hazırlanması noktasında sıkça yapılan hatalara yer verildi ve mevcut projelerden örnekler verildi. Ayrıca başarısız olan proje tekliflerinin başarısızlığına yol açan etmenleri üzerine istişareler gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arlan tarafından üyelerin ajans desteklerinden faydalanmaları konusunda neler yapabilecekleri hakkında sorular yönelterek üyelerin sorunları dile getirildi. Yaklaşık 8 saat süren eğitimin ardından katılımcılara katılım belgeleri verildi.

Ajans destekleri konusunda detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Teknik Destek Programının kapsamı hakkında görüşüldü.

(MB-E)



24.04.2017 16:17:12 TSI

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