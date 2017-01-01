24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Nazilli Ticaret Odası üyelerine 'Proje Hazırlama ve Proje Döngüsü' eğitimi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 16:09
Nazilli Ticaret Odası üyelerine 'Proje Hazırlama ve Proje Döngüsü' eğitimi
Nazilli Ticaret Odası üyelerine 'Proje Hazırlama ve Proje Döngüsü' eğitimi

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Nazilli Ticaret Odası (NTO) üyeleri düzenlenen 'Proje Hazırlama ve Proje Döngüsü' eğitimiyle proje hazırlanma aşamaları konusunda bilgilendirildi.
Nazilli Ticaret Odası hizmet binasında NTO üyelerine 'Proje Hazırlama ve Proje Döngüsü' konularında eğitim düzenlendi. Eğitim sunumu GEKA uzmanları Yeliz İlhan ve Özlem İnci tarafından yapıldı.
Üyeler tarafından merak konusu olan proje, proje döngüsü yönetimi, strateji analizi, paydaş analizi gibi konular hakkında sunumlar eşliğinde ayrıntılı bilgiler verildi. Proje teklifinin doğru hazırlanması için gerekli veri ve kaynaklara ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Eğitimde proje döngüsünün aşamaları da anlatıldı. Proje hazırlanması noktasında sıkça yapılan hatalara yer verildi ve mevcut projelerden örnekler verildi. Ayrıca başarısız olan proje tekliflerinin başarısızlığına yol açan etmenleri üzerine istişareler gerçekleştirildi.
Toplantıya katılan Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arlan tarafından üyelerin ajans desteklerinden faydalanmaları konusunda neler yapabilecekleri hakkında sorular yönelterek üyelerin sorunları dile getirildi. Yaklaşık 8 saat süren eğitimin ardından katılımcılara katılım belgeleri verildi.
Ajans destekleri konusunda detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Teknik Destek Programının kapsamı hakkında görüşüldü.
(MB-E)

24.04.2017 16:17:12 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ertem; &quot;Yeni oluşumun vereceği cevap önemliydi&quot;
YEREL

ERTEM; "YENİ OLUŞUMUN VERECEĞİ CEVAP ÖNEMLİYDİ"
Söke Belediyesi çocuklara bayram yaşattı
YEREL

SÖKE BELEDİYESİ ÇOCUKLARA BAYRAM YAŞATTI
Aydın'da boğulma
YEREL

AYDIN'DA BOĞULMA
Başkan Özakcan, şoförlerle bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN ÖZAKCAN, ŞOFÖRLERLE BİR ARAYA GELDİ
Aydın şehitler için yürüyecek
YEREL

AYDIN ŞEHİTLER İÇİN YÜRÜYECEK
Efeler Belediyesinden çocuklara 23 Nisan armağanı
YEREL

EFELER BELEDİYESİNDEN ÇOCUKLARA 23 NİSAN ARMAĞANI
Egeli iş adamları gerilim, kutuplaşma ve iç çekişme istemiyor
YEREL

EGELİ İŞ ADAMLARI GERİLİM, KUTUPLAŞMA VE İÇ ÇEKİŞME İSTEMİYOR
Aydın Ticaret Borsası Kocaeli'yi zeytinyağı ile buluşturdu
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASI KOCAELİ'Yİ ZEYTİNYAĞI İLE BULUŞTURDU
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Koyun kuaföründen koyunlara bahar makyajı
YEREL

KOYUN KUAFÖRÜNDEN KOYUNLARA BAHAR MAKYAJI
Hırsızlar soğuk havada arıların uyuşuklaşmasını fırsat bildi
YEREL

HIRSIZLAR SOĞUK HAVADA ARILARIN UYUŞUKLAŞMASINI FIRSAT BİLDİ
ADÜ'lü gençler çocukları 23 Nisan'da da sevindirdi
YEREL

ADÜ'LÜ GENÇLER ÇOCUKLARI 23 NİSAN'DA DA SEVİNDİRDİ
İlekler incir üreticisini umutlandırdı
YEREL

İLEKLER İNCİR ÜRETİCİSİNİ UMUTLANDIRDI
Güreş sezonunu tamamlayan develer bakıma alındı
YEREL

GÜREŞ SEZONUNU TAMAMLAYAN DEVELER BAKIMA ALINDI
Nazilli TEMAD'ta görev değişimi
YEREL

NAZİLLİ TEMAD'TA GÖREV DEĞİŞİMİ
Zeytinyağı ihracatında yüzde 450'lik rekor artış
YEREL

ZEYTİNYAĞI İHRACATINDA YÜZDE 450'LİK REKOR ARTIŞ
İncirliova'da satranç şampiyonları ödüllendirildi
YEREL

İNCİRLİOVA'DA SATRANÇ ŞAMPİYONLARI ÖDÜLLENDİRİLDİ
Nazilli'de engelsiz yaşam için çalışmalar devam ediyor
YEREL

NAZİLLİ'DE ENGELSİZ YAŞAM İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Bozdoğanlı kadınların idolü oldu
YEREL

BOZDOĞANLI KADINLARIN İDOLÜ OLDU
Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan 'Ebeler Haftasını' kutladı
YEREL

EFELER BELEDİYE BAŞKANI MESUT ÖZAKCAN 'EBELER HAFTASINI' KUTLADI
Çerçioğlu, Kuşadası'nda Çocuk Şenliği'ne katıldı
YEREL

ÇERÇİOĞLU, KUŞADASI'NDA ÇOCUK ŞENLİĞİ'NE KATILDI
Aydın'da şüpheli ölüm
YEREL

AYDIN'DA ŞÜPHELİ ÖLÜM
Değişim Koleji'nde Uluslararası Bayram Kutlaması
YEREL

DEĞİŞİM KOLEJİ'NDE ULUSLARARASI BAYRAM KUTLAMASI
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG

EN ÇOK OKUNANLAR
Mert Alaş'ın olay yaratan Instagram paylaşımları
DÜNYADAN

DOĞUM GÜNÜNÜ BÖYLE KUTLADI!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Yatak odasından çıplak pozunu paylaştı
  • 4 Nusret bakın nereliymiş...