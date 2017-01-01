YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 2.Amatör Küme Büyükler Futbol Liginde 6. hafta geride kaldı

2.Amatör Küme Büyükler Futbol Liginde 6. hafta geride kaldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - Malatya 2. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 6. Hafta müsabakaları geride kaldı. Oynadıkları tüm müsabakalardan galibiyetle ayrılan Pütürge Belediyespor, Hekimhan Spor ve Kale Gençlerbirliği haftayı yine galibiyetle kapatırken, g galibiyetle şampiyonluk için de ciddi bir avantaj sağladılar. Tandoğan Spor ve Malatya İdmanyurdu Spor'un BAY olarak maç oynamadığı haftada şu toplu sonuçlar alındı:

"Çatyol Bld. Spor 1-4 Hekimhan Spor, M. Fenerspor 1-2 Doğanyol Bld., Polat Bld. Spor 0-0 Şire Pazarı Spor, Çöşnük Gençlik 1-3 Kale G.Birliği Spor, Pütürge Bld. Spor 3-0 Konak Bld. Spor, Arapgir Spor 2-0 M.Galata Spor."

(MT-SD-Y)



24.04.2017 16:17:35 TSI

NNNN

