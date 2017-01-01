YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ertem; "Yeni oluşumun vereceği cevap önemliydi"

Ertem; "Yeni oluşumun vereceği cevap önemliydi"



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Ahmet Kazım Ertem, deplasmanda kazanılan Sivas Belediyespor karşılaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ligin 33. haftasında deplasmanda Sivas Belediyespor'u 2-0 mağlup eden Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Ahmet Kazım Ertem Karşılaşmaya ilişkin değerlendirmede bulundu. Rahat bir atmosferde maça çıktıklarını kaydeden Ertem "Oyuncularım kendilerine olan güvenimizi boşa çıkarmadı" dedi.

Ertem, geleceği görmek adına kendileri için önemli bir karşılaşma oluğunu belirterek "Güzel bir sonuçla ayrıldık. Önümüzdeki dönemlerde kadronun oluşması adında önem arz eden bir 90 dakikaydı. Bu güne kadar kadromuzun içinde bulanan oyuncuların yokluğunda bu yeni oluşumun nasıl bir cevap vereceği bizim için merak konusuydu. Resmi gördük, gelecek için umutluyuz. Oyuncularımı kutluyorum. İyi bir mücadeleyle maçı kazandılar. Futbolcularımızın kazanma arzuları bize 3 puanı getirdi" ifadelerini kullandı.

(ES-MB-S)



24.04.2017 16:18:31 TSI

NNNN

