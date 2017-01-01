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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı



(Fotoğraflı)



Celal Dilsiz

ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Aşkale İlçesi'nde hava muhalefeti dolayısı ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün kutlandı.

Aşkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü etkinlikler kapsamında 750 öğrenciyi tiyatro ile 200 öğreci de Sinema ile buluşturdu.

Ayrıca hava muhalefeti dolayısıyla ertelenen etkinler her okul kendi bünyesinde gösterilerine devam ediyor. 23 Nisan etkinlikleri kapsamında öğrenciler İlçe kabristanındaki şehitleri de unutmadılar. Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem öğrenciler ile birlikte kabristanı ziyaret ederek dua okudular. Öğrenciler Şehit kabristanlarına gül ve karanfil bıraktılar.

(CD-AT-Y)



24.04.2017 16:20:21 TSI

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