24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 16:11
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

(Fotoğraflı)

Celal Dilsiz
ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Aşkale İlçesi'nde hava muhalefeti dolayısı ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün kutlandı.
Aşkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü etkinlikler kapsamında 750 öğrenciyi tiyatro ile 200 öğreci de Sinema ile buluşturdu.
Ayrıca hava muhalefeti dolayısıyla ertelenen etkinler her okul kendi bünyesinde gösterilerine devam ediyor. 23 Nisan etkinlikleri kapsamında öğrenciler İlçe kabristanındaki şehitleri de unutmadılar. Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem öğrenciler ile birlikte kabristanı ziyaret ederek dua okudular. Öğrenciler Şehit kabristanlarına gül ve karanfil bıraktılar.
(CD-AT-Y)

24.04.2017 16:20:21 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Tarihi Kentlerin projelendirilecek alanları gezildi
YEREL

TARİHİ KENTLERİN PROJELENDİRİLECEK ALANLARI GEZİLDİ
Karayazılı Çocuklar Yakutiye Gençlik Merkezinin kanatlarında
YEREL

KARAYAZILI ÇOCUKLAR YAKUTİYE GENÇLİK MERKEZİNİN KANATLARINDA
Erzurum'da &quot;denetimli serbestlik&quot; toplantısı
YEREL

ERZURUM'DA "DENETİMLİ SERBESTLİK" TOPLANTISI
Ilıcalı referandum sürecinde Erzurum'u adım adım gezip yeni anayasayı anlattı
YEREL

ILICALI REFERANDUM SÜRECİNDE ERZURUM'U ADIM ADIM GEZİP YENİ ANAYASAYI ANLATTI
Tene dokunan, kalbe dokunur
YEREL

TENE DOKUNAN, KALBE DOKUNUR
Gölet ve sulama kanallarına girenlere idari ceza uygulanacak
YEREL

GÖLET VE SULAMA KANALLARINA GİRENLERE İDARİ CEZA UYGULANACAK
Burun tıkanıklığı sinüzite neden olabiliyor
YEREL

BURUN TIKANIKLIĞI SİNÜZİTE NEDEN OLABİLİYOR
Erzurum'daki kurt dehşeti, güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL

ERZURUM'DAKİ KURT DEHŞETİ, GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Doğu'ya kar geri geliyor
YEREL

DOĞU'YA KAR GERİ GELİYOR
Doğu Anadolu'da sağanak ve kar etkili olacak
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK VE KAR ETKİLİ OLACAK
Aydemir'le Öğrencilerin Çanakkale Buluşması
YEREL

AYDEMİR'LE ÖĞRENCİLERİN ÇANAKKALE BULUŞMASI
Rektör Çomaklı, çocuk hastaların 23 Nisan Çocuk Bayramlarını kutladı
YEREL

REKTÖR ÇOMAKLI, ÇOCUK HASTALARIN 23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMLARINI KUTLADI
Kanser sıklıkları artıyor
YEREL

KANSER SIKLIKLARI ARTIYOR
Nene Hatun Kız Yetiştirme Yurdu ve çocuk yuvası çocuklarının 23 Nisan heyecanı
YEREL

NENE HATUN KIZ YETİŞTİRME YURDU VE ÇOCUK YUVASI ÇOCUKLARININ 23 NİSAN HEYECANI
Aşkale'de &quot;Geleceğimiz İçin Ailece El Ele Projesi'
YEREL

AŞKALE'DE "GELECEĞİMİZ İÇİN AİLECE EL ELE PROJESİ'
Erzurum'da 23 Nisan coşkusu
YEREL

ERZURUM'DA 23 NİSAN COŞKUSU
Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ RÜZGAR
Erzurum SMMMO Başkanı Akgüloğlu: &quot;Teşvikler Hayırcılara enerji oldu. Maddi teşvikler vatandaşı tatmin etmiyor&quot;
YEREL

ERZURUM SMMMO BAŞKANI AKGÜLOĞLU: "TEŞVİKLER HAYIRCILARA ENERJİ OLDU. MADDİ TEŞVİKLER VATANDAŞI TATMİN ETMİYOR"
Buzda 23 Nisan coşkusu
YEREL

BUZDA 23 NİSAN COŞKUSU
23 Nisan'da şehit ailesini duygulandıran program
YEREL

23 NİSAN'DA ŞEHİT AİLESİNİ DUYGULANDIRAN PROGRAM
Ali Korkut'un makamına oturdu, &quot;Yeşil alan için kolları sıvadı&quot;
YEREL

ALİ KORKUT'UN MAKAMINA OTURDU, "YEŞİL ALAN İÇİN KOLLARI SIVADI"
Aydemir: İstikametimiz tevhid ve vahdettir
YEREL

AYDEMİR: İSTİKAMETİMİZ TEVHİD VE VAHDETTİR
Horasan'da 23 Nisan coşkusu
YEREL

HORASAN'DA 23 NİSAN COŞKUSU
Pasinler'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı
YEREL

PASİNLER'DE 23 NİSAN COŞKUYLA KUTLANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Mert Alaş'ın olay yaratan Instagram paylaşımları
DÜNYADAN

DOĞUM GÜNÜNÜ BÖYLE KUTLADI!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Yatak odasından çıplak pozunu paylaştı
  • 4 Nusret bakın nereliymiş...