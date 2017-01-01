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"Kadın sağlığı" eğitimi



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi ve Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) iş birliğiyle kadınlara eğitim verildi.

Sosyolog Nazire Aran tarafından Nilüfer Belediyesi Kadın ve Çocuk Merkezi'nde verilen eğitimler 13 hafta sürdü. Cinsellik, temizlik, beslenme, güvenli annelik, çocuklar ve ergenler, genel sağlığı koruyucu davranışlar gibi konularda verilen eğitimlere katılan 10 kadın, kendi yaşamlarının yanı sıra aile ve çevreleri için de faydalı bilgiler edindi.

Eğitimin ardından Nilüfer Belediyesi Başkan Vekili Muhammet Aydın, TAPV Genel Koordinatör Yardımcısı Murat Çekiç ve TAPV Eğitim Koordinatörü Şule Dursun ile birlikte kadınlara katılım sertifikalarını verdi.

(MŞ)



24.04.2017 16:22:46 TSI

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