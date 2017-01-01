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Başiskele'de yeşil alan çalışmaları sürüyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeşil alanların korunması için çalışmalarına devam ediyor.

Başiskele Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, baharın gelmesiyle birlikte yeşil alanların korunması için kurduğu özel ekiple çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, halkın ortak kullanımında olan parklarda ve yeşil alanlarda çim biçme çalışmalarına her yıl olduğu gibi bu yılda bahar ayının gelmesiyle yeniden başladı. Özellikle yağışlarla birlikte boyları uzayan çimleri kesmek için parklarda, yaya kaldırımları ve yol kenarlarında, toplu konut alanlarında çalışma başlatan ekipler aynı zamanda temizlik ve bakım da yapıyor.

Çalışmalar kapsamında, çim biçme çalışmaları kent merkezinde bulunan park, bahçe ve orta refüjlerde başladı. Ekipler yaz boyunca da halkın yoğun olarak kullandığı tüm parklarda sulama, park bakım onarımı ile çevre düzenleme çalışmalarını yaparak yeşil alanların bakımlı kalmasını sağlayacak.

(GY-Y)



24.04.2017 16:25:35 TSI

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