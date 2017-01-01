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Mudanya'yı adım adım keşfettiler



(Fotoğraflı)



Hakkı Ovatman

BURSA (İHA) - 'Büyükşehir ile Adım Adım Doğa' projesi kapsamında Bursalılar Mudanya'nın eşsiz güzelliklerini keşfetti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Bursa İl Temsilciliği ile birlikte koordine edilen 'Büyükşehir ile Adım Adım Doğa' projesi çerçevesinde Bursalılar Mudanya'nın eşsiz güzelliklerini keşfetti. Merinos AKKM'de sabah saatlerinde bir araya gelen doğa sevdalıları, yürüyüşe Çepni Mahallesi'nden başladı. 12 kilometrelik parkur boyunca Akdeniz ikliminin eşsiz bitki örtüsü doğrultusunda devam eden yürüyüş Tirilye'de Büyükşehir Belediyesi'nin yemek ikramı ile son buldu.

(MŞ)



24.04.2017 16:27:50 TSI

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