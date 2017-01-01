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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Yağışlı hava yüzünden Seyitgazi'de çiftçilerin yüzü gülüyor

24 Nisan 2017 Pazartesi, 16:21
Yağışlı hava yüzünden Seyitgazi'de çiftçilerin yüzü gülüyor
Yağışlı hava yüzünden Seyitgazi'de çiftçilerin yüzü gülüyor

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Son günlerde etkili olan yağışlı hava Seyitgazi'deki çiftçilerin yüzünü güldürdü.
Seyitgazi Belediyesi tarafından sulama kanallarından suların bırakılmasının ardından ilçede etkili olan yağış çiftçileri sevindirdi. Sulama kanallarını gezerek incelemelerde bulunan Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, "Seyitgazi Belediyemize devredilen sulama kanallarında bir yandan en iyi hizmeti verebilme adına çalışmalarımızı sürdürürken, diğer taraftan da suları yerinde ve zamanında kullanıma açarak topraklarımızla buluşturuyoruz. Çiftçilerimizle birlikte inşallah güzel çalışmalarımıza devam edeceğiz. Son günlerde İlçemizde yağışlarla bereket oldu. Topraklarımızın tav suyunu alması çiftçilerimizin de yüzünü güldürüyor. İnşallah çiftçilerimiz için bol bereketli bir yıl olur" dedi
(IHA-MET-Y)

24.04.2017 16:30:20 TSI
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